Поликлинику на 400 посещений в смену в Котельниках откроют в 2025 году

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин, профильные заместители и врачи приехали на объект. Подрядчик почти завершил работы на фасаде, установил остекление и витражи. Смонтированы внутренние сети холодного и горячего водоснабжения, а также теплоснабжения. Сейчас специалисты обустраивают фундамент для блочной трансформаторной подстанции и благоустраивают территорию: устанавливают ограждение, укладывают тротуары и проезды. Продолжается внутренняя отделка.

«В городском округе Котельники строятся социально-значимые объекты: не только школа на 2000 мест и образовательный комплекс, но и поликлиника. Мы с нетерпением ждем ее открытия», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Поликлиника рассчитана на 22 тысячи человек. Помощь будут оказывать и детям, и взрослым. В здании также предусмотрены дневной стационар и диагностическая лаборатория.

Объект строят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Здравоохранение».

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