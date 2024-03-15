Поликлинику для взрослых и детей построят в поселке Октябрьское к 2025 году

Согласно проекту, медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Сейчас на объекте ведется бетонирование фундаментной плиты и стен подвальной части здания. На данный момент возведение объекта выполнили на 7%.

Для пациентов будут работать отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов и другие необходимые отделения. Также в поликлинике установят современное оборудование, включая КТ, МРТ, рентген.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

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