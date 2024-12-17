17 декабря 2024, 12:45

Поликлинику для детей и взрослых построят в Королеве к 2026 году

Роман Савельев
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Новую комплексную поликлинику на одну тысячу посещений в смену продолжают строить в Королеве. Работы планируют завершить в 2026 году.

Готовность объекта уже превысила 10%, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на площадке трудятся 45 человек и спецтехника.

«Мы не снижаем высокого темпа строительства. Работы проходят в соответствии с планом, отставаний по срокам нет. Все строительные материалы есть в наличии. Сейчас мы приступили к возведению стен», - рассказал начальник участка Дмитрий Андреев.

Поликлиника будет рассчитана на прием 600 взрослых и 300 детей в смену. Там также откроют травматологический пункт смешанного типа на 100 посещений.

Учреждение войдет в состав Королевской городской больницы № 1. Площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Там будут принимать гинекологи, кардиологи, урологи, неврологи и другие специалисты. На территории проведут благоустройство, создадут парковку, детские площадки и места отдыха.

Строительство Поликлиники Королев
17 декабря 2024, 11:05
Еще 20 тыс жителей Королева зарегистрировались на портале госуслуг за год
Мингосуправления МО
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Еще 20 тысяч жителей Королева зарегистрировались на «Госуслугах» в центрах «Мои документы». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Оказание данной услуги на базе МФЦ дает возможность всем желающим зарегистрировать, активировать или восстановить доступ к учетной записи госуслуг в удобное для них время», - прокомментировала директор МФЦ в Королеве Марина Шишкина.

По ее словам, после авторизации на порталах можно отправлять электронные заявления на получение всех услуг в электронном виде. Напомним, подтвердить учетную запись ЕСИА можно с 14 лет через приложение или веб-версию своего банка, а также в любом МФЦ, взяв с собой паспорт, СНИЛС и телефон.

Королев Госуслуги
17 декабря 2024, 11:04
Мастер-класс по созданию игрушечных змеек пройдет в Лобне 18 декабря
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Дом культуры «Луговая» приглашает детей и их родителей на новогодний мастер-класс «Символ года». Участники смогут сшить свою собственную мягкую змейку из фетра.

Грядущий год по китайскому календарю - год Зеленой Деревянной Змеи. Это животное символизирует мудрость, интуицию и перемены. Под руководством опытного педагога Ирины Марковой юные мастера создадут уникальные поделки и смогут проявить свои творческие способности.

Организаторы уверены, что занятие понравится не только детям, но и взрослым. Это хорошая возможность провести время с пользой, подготовиться к празднику и забрать домой самодельный символ нового года.

Мастер-класс пройдет в домке культуры «Луговая» по адресу: Научный городок, 1Б. Участников ждут 18 декабря. Начало - в 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Дети Лобня
17 декабря 2024, 10:45
Елку с новогодними желаниями детей бойцов СВО установили в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне началась ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». Ее цель — исполнить новогодние мечты детей участников специальной военной операции и воспитанников домов ребенка.

Во дворце культуры «Чайка» установлена праздничная елка, украшенная открытками с желаниями юных жителей. Любой неравнодушный житель может стать волшебником. Чтобы принять участие жителям нужно выбрать открытку, прочитать детское пожелание и подарить ребенку то, о чем он мечтает.

Глава округа Анна Кротова отметила, что акция - это возможность подарить радость тем, кто особенно ждет чуда в Новый год.

«Чайка» ждет всех желающих по адресу: улица Дружбы, дом 3. Телефон для справок 8-495-577-15-45.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Лобня Новый год
17 декабря 2024, 10:21
Водитель автобуса из Одинцова оказал помощь пассажиру
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Алексей Александрович Бутузов, работающий на одинцовском автобусном маршруте, проявил невероятное мужество и человечность в своей смене. Он спас человека во время приступа эпилепсии.

Один из пассажиров, 16-летний юноша, резко почувствовал себя плохо на конечной остановке. Женщина-медик, находившаяся в автобусе, сообщила, что у него произошел эпилептический приступ.

Не теряя ни секунды, Алексей вызвал скорую помощь и уведомил диспетчера о происшествии. Осознав, что времени нет, он решил действовать и самостоятельно отвезти юношу в больницу.

Алексей не только доставил пострадавшего в медицинское учреждение, но и оказал помощь уже по прибытии: мужчина взял кресло-каталку и помог довести юношу до приемного покоя, передав его врачам. После этого Алексей вернулся к своим обязанностям и продолжил выполнять маршрут.

Одинцово Спасатели Автобусы

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