Поликлинику № 2 в Щелкове отремонтируют к концу 2025 года

«Мы продолжаем масштабную программу ремонтов в Подмосковье. Только в этом году планируем комплексно обновить 10 поликлиник. Все они будут приведены к единому стандарту. Сейчас начинаются работы в Щелкове, где ремонт планируется завершить в конце 2025 года. На эти цели направлено более 570 миллионов рублей», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В здании заменят кровлю, сделают внутреннюю отделку помещений, установят новые окна и двери. Появятся комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. Самые посещаемые кабинеты специалистов переведут на первый этаж.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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