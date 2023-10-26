Поликлинику № 2 модернизировали в Серпухове

Кроме того, общую регистратуру разделили на две - платное отделение и отделение ОМС. Рядом с регистратурой установили инфоматы, с помощью которых пациенты могут записаться на прием в самой поликлинике. Также было установлено современное электронное табло, которое отображает информацию о расписании приемов специалистов.

«После нововведений отзывов от пациентов было много, и все - положительные», - добавила Екатерина Чуракова.

В заключение она добавила, что поликлиника принимает более 220 пациентов в смену. Граждане могут прийти на примем даже по субботам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.

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Главный врач поликлиники Екатерина Чуракова рассказала, что в учреждении появились новые обозначения кабинетов, а также обновленная цветовая гамма, которая будет во всех стоматологических поликлиниках Московской области с этого года.

«Это очень удобно, пациент из любого подмосковного города может зайти в любую стоматологическую поликлинику в области, и ему будет все знакомо и удобно, как дома», - поделилась Екатерина Чуракова.