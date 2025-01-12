Поликлинику № 10 в Химках капитально отремонтируют к концу зимы

Алексей Федоров и сотрудники подрядной организации обсудили этапы работ и сроки завершения.

«Ремонт начался в середине июля и закончится до конца зимы этого года. Рабочие проделали большой объем демонтажных работ, сделали перепланировку, заменили электрику, все окна и сантехнику. Это позволило улучшить эргономику поликлиники и внедрить зоны комфортного ожидания», - рассказал Алексей Федоров.

В конце специалисты установят новую мебель и оснастят поликлинику удобной навигацией. Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«На ремонт поликлиники в Фирсановке выделили более 20 миллионов рублей. Старый образ поликлиник уходит в прошлое. Теперь - максимум комфорта, интуитивной навигации и новый уровень заботы о пациентах и сотрудниках», - отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Председатель Союза медицинских сестер, депутат Совета Надежда Смирнова отметила, что взрослые пациенты могут обращаться в поликлинику № 8 во время ремонта, а дети - в учреждение № 5 в Сходне. Записаться на прием к терапевту можно на портале Госуслуг, через чат-бот Денис в Telegram или по номеру телефона 122.