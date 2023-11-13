Поликлиники, детсады и школа появятся в новом ЖК «Бригантина» в Долгопрудном
На набережной имени Москвы в Долгопрудном строят новый ЖК «Бригантина». Работы выполняет группа компаний «Гранель». На данный момент в жилом комплексе уже есть детская поликлиника на 95 посещений в смену и два детских сада на 300 мест, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Также на территории ЖК возведут новый корпус школы № 7 для 1,5 тысячи детей, три детсада для 405 малышей и взрослую поликлинику на 95 посещений в смену. На первых этажах домов предусмотрели открытие магазинов, кафе, пекарен, аптек и салонов красоты.
На данный момент все корпуса жилого комплекса находятся на разной степени готовности. Например, корпус № 2 находится на стадии разработки котлована. Сейчас ее выполнили на 30%.
«Корпус № 3: продолжаются работы по горизонтальной гидроизоляции и заливке подбетонного основания с лифтовыми приямками. Залита фундаментная плита секций 6-7. Ведется армирование стен цоколя секций 6-7», - уточнили в министерстве.
В корпусе № 4 закончили монолитные работы, каменную кладку, смонтировали внутридомовые инженерные сети. На данный момент строители завершают установку светопрозрачные конструкции, отделочные работы и благоустройство.
В доме № 5 доделали монолитные работы в секциях с первой по восьмую, наружную и внутреннюю кладку и устройство системы отопления и кровли на 95% и другие работы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».