Поликлиники, детсады и школа появятся в новом ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

Также на территории ЖК возведут новый корпус школы № 7 для 1,5 тысячи детей, три детсада для 405 малышей и взрослую поликлинику на 95 посещений в смену. На первых этажах домов предусмотрели открытие магазинов, кафе, пекарен, аптек и салонов красоты.

На данный момент все корпуса жилого комплекса находятся на разной степени готовности. Например, корпус № 2 находится на стадии разработки котлована. Сейчас ее выполнили на 30%.

«Корпус № 3: продолжаются работы по горизонтальной гидроизоляции и заливке подбетонного основания с лифтовыми приямками. Залита фундаментная плита секций 6-7. Ведется армирование стен цоколя секций 6-7», - уточнили в министерстве.

В корпусе № 4 закончили монолитные работы, каменную кладку, смонтировали внутридомовые инженерные сети. На данный момент строители завершают установку светопрозрачные конструкции, отделочные работы и благоустройство.

В доме № 5 доделали монолитные работы в секциях с первой по восьмую, наружную и внутреннюю кладку и устройство системы отопления и кровли на 95% и другие работы.

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