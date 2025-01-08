Поликлиника в Люберцах получила сертификат качества медицинских услуг

Как рассказала заведующая Центральной поликлиникой Люберецкой областной больницы Нелли Вишнякова, медицинское учреждение участвовало в проекте по сертификации на протяжении всего года. Программа включала в себя 15 разделов: оказание неотложной медицинской помощи, работа администраторов на входной группе, проведение диспансеризации, диспансерное наблюдение и многое другое.

«Работу провели большую: начиная от документации, разработки алгоритмов действий, до обучения и контроля работы наших сотрудников», - добавила она.

Отметим, что все кабинеты в Центральной поликлинике привели в соответствие с современными требованиями. Специалисты Росздравнадзора заключили, что проделанная работа повысила качество оказания первичной медико-санитарной помощи в медучреждении.