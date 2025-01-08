08 января 2025, 16:50

Поликлиника в Люберцах получила сертификат качества медицинских услуг

Читайте нас в: Google Новости

В городском округе Люберцы Центральную поликлинику отметили сертификатом качества и безопасности медицинской деятельности. В проекте по повышению уровня медуслуг участвовали 13 пилотных учреждений здравоохранения Московской области.

Как рассказала заведующая Центральной поликлиникой Люберецкой областной больницы Нелли Вишнякова, медицинское учреждение участвовало в проекте по сертификации на протяжении всего года. Программа включала в себя 15 разделов: оказание неотложной медицинской помощи, работа администраторов на входной группе, проведение диспансеризации, диспансерное наблюдение и многое другое.

«Работу провели большую: начиная от документации, разработки алгоритмов действий, до обучения и контроля работы наших сотрудников», - добавила она.

Отметим, что все кабинеты в Центральной поликлинике привели в соответствие с современными требованиями. Специалисты Росздравнадзора заключили, что проделанная работа повысила качество оказания первичной медико-санитарной помощи в медучреждении.

Люберцы Здравоохранение Поликлиники
08 января 2025, 16:33
Глава Коломны проверил работу трех водозаборных сооружений
Читайте нас в: Google Новости
Надежную работу водозаборных узлов в Коломне обеспечивают дизельные генераторы. Глава Коломны Александр Гречищев со своим заместителем Дмитрием Ходасевичем посетили три таких сооружения, чтобы проверить их готовность в нештатным ситуациям в праздники.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, примерно год назад благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву муниципалитету передали три дизельных генератора для бесперебойного водоснабжения. Установки разместили на самых крупных узлах города.

Самый большой водозаборный узел в Коломне расположен в Малом Колычеве. Он обеспечивает чистой водой около трети жителей муниципалитета. Также в округе работает узел на улице Леваневского, а сооружение на Малинском шоссе снабжает водой историческую часть города.

Отметим, что дизельный генератор применяют как источник электроэнергии в случаях нештатного отключения стационарной сети. Устройство обеспечивает бесперебойную работу водозаборного узла. Установка автоматически включается в течение двух секунд после отключения электричества.

Коломна ЖКХ
08 января 2025, 16:11
Первая в наступившем году донорская акция пройдет в Коломне 9 января
Читайте нас в: Google Новости
Выездная донорская акция Московского областного центра крови пройдет в Коломне 9 января. Кровь для проходящих лечение в медучреждениях региона пациентов жители округа сдадут без записи.

По словам заведующей отделением переливания крови Коломенской больницы Ларисы Сахаровой, все донации проходят под наблюдением медиков.

«Начать подготовку к сдаче крови необходимо минимум за три дня. В течение этого времени уже не рекомендуем принимать ряд лекарственных препаратов, способных повлиять на качество крови», - подчеркнула она.

Напомним, что за 72 часа до сдачи крови нельзя принимать медикаменты с аспирином и анальгетиками. За 48 часов запрещено употреблять алкоголь, а за час до донации - курить. За несколько дней до процедуры лучше исключить из рациона жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, сливочное и растительное масла, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы.

Утром перед процедурой нужно позавтракать. Для этого подойдут отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы, бананов. На завтрак можно съесть хлеб, сухари, сушки. Из напитков подойдут сладкий чай с вареньем, сок, морс, компот, минеральная вода.

Доноров ждут в Конькобежном центре «Коломна» 9 января с 09:00 до 12:00 по адресу: набережная реки Коломенки, дом № 7. Зайти можно через центральный вход. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

Коломна Здравоохранение Медицина
08 января 2025, 15:38
Врач из Химок Ольга Чиркова напомнила правила сбалансированного питания
ГБУЗ Московской области "Химкинская клиническаябольница"
Читайте нас в: Google Новости
В праздники многие встречаются за праздничным столом и забывают о сбалансированном питании. Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала, как не переедать и выйти с каникул без проблем с пищеварением.

Врач посоветовал не садиться за стол голодными. Одна из наиболее распространенных ошибок - голодать весь день, а в определенное время переесть. Это большой стресс для организма.

«Не накладывайте каждого блюда по полной тарелке, если хотите насладиться вкусами - берите понемногу. Не сидите за столом весь праздник: вставайте для танцев, игр, прогулки», - добавила Чиркова.

Напомним, для своевременного обнаружения проблем со здоровьем необходимо проходить плановую диспансеризацию и профилактические осмотры. Сделать это можно в любой поликлинике после праздников с 08:00 до 20:00.

Праздники Здравоохранение Врачи Медицина
08 января 2025, 15:22
Рождественские народные гуляния прошли у Богоявленского храма в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Во дворе Богоявленского храма в Химках организовали праздничные гуляния, посвященные светлому празднику Рождества Христова. Мероприятия объединили прихожан химкинского благочиния, священнослужителей и народные коллективы.

Для гостей праздника подготовили чаепитие, активные игры и хороводы. Местные артисты показали театрализованное выступление, а все желающие приняли участие в рождественских колядках.

По словам благочинного Химкинского церковного округа, иерея Павла Тарасова, во дворе собора создали сказочную атмосферу, чтобы гости мероприятия смогли ощутить все эмоции от светлого праздника Рождества Христова.

«Уверен, что дети и их родители запомнят этот праздник на весь год. Я думаю, что подобные рождественские гуляния станут доброй ежегодной традицией», - добавил он.

Отметим, в Химках большое внимание уделяют проведению традиционных праздников. Благодаря поддержке главы муниципалитета Дмитрия Волошина в округе организуют культурные и образовательные мероприятия. Горожане особенно любят посещать концерты и театрализованные поздравления.

Праздники Химки Православное рождество

Новости по теме