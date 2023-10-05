Полиграфический комбинат в Можайске открыл 119 новых вакансий

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Одно из самых современных и мощных полиграфических предприятий России выходит на новый уровень. Можайский полиграфический комбинат в 2022 году начал полное техническое перевооружение: закуплено современное оборудование, идет реконструкция старых и монтаж новых линий, которые запустят в работу к зиме.

«Мы сейчас занимаемся модернизацией производства, его автоматизацией. И по этим планам в завершение года мы должны выйти на уровень до 1,4 миллиона книг в твердом переплете и до 2 миллионов книг и брошюр в мягкой обложке», - поделился генеральный директор Можайского полиграфического комбината Алексей Оборин.

К концу этого года полиграфический комбинат перейдет на трехсменный график работы, а производство станет круглосуточным.

«На следующий год мы планируем провести капремонт неэксплуатируемого корпуса, довести до хорошего уровня все бытовые помещения - это раздевалки, столовые, службы персонала, безопасности, сделать свой музей», - добавил Алексей Оборин.

Обновленному предприятию требуются профессиональные кадры. Комбинат тесно сотрудничает с Можайским техникумом, готовящим специалистов печатной отрасли. Студенты имеют возможность проходить практику на предприятии, развита система наставничества. Кроме того, сотрудники комбината имеют возможность бесплатного профессионального обучения.

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