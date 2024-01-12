12 января 2024, 17:15

Полиция в Одинцове задержала напавшую с ножом на своего сожителя женщину

Unsplash
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Жительница Одинцова нанесла три удара ножом своему сожителю. Причиной нападения стал словесный конфликт на бытовой почве. Нападавшую задержали полицейские.

В ходе ссоры 43-летняя местная жительница схватила нож и нанесла 45-летнему мужчине три удара в область шеи и туловища. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В следственном комитете сообщили, что назначили комплекс судебных экспертиз.

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Одинцово Уголовное дело Убийства
12 января 2024, 17:57
Губернатор Воробьев рассказал о решениях по проблемным точкам с отоплением в Подмосковье
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Непростые ситуации с отоплением возникли этой зимой в разных округах Подмосковья, но в зоне особого внимания оказался Климовск. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам, сказал губернатор Андрей Воробьев. Сигналы о происшествиях поступали из Солнечногорска, Химок, Электростали, Талдома, Балашихи, Наро-Фоминска, Воскресенска.

Глава кажлого городского округа опубликует отчет в социальных сетях.

Сложная ситуация с отоплением образовалась в Солнечногорске. Решения оперативно удалось найти в короткие сроки.

Химки «В Талдоме был прорыв магистрали. Ремонтные бригады смогли за шесть часов устранить серьезную аварию, которая принесла неудобства, но вместе с тем не оставила без тепла», - сказал Андрей Воробьев.

Талдом Ранее Андрей Воробьев сообщил, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии.

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«Дорогие жители! Мы много и усиленно занимались проблемами с отоплением в разных городах. По понятным нам причинам в зоне особого внимания - Климовск. Вместе с тем восстановительные работы активно велись и на других территориях, откуда приходило много ваших сигналов», - подчеркнул глава Подмосковья.

Солнечногорск В Химках 10 января серьезная авария произошла на магистральном трубопроводе.

«Пришлось остановить подачу тепла и горячей воды, демонтировать дефектный участок трубы и установить заплатку. Благодарны вам, что вы отнеслись с пониманием. Спасибо инженерам и рабочим, они справились с задачей», - сообщил губернатор.

Подольск «Мы смогли оперативно забрать у нерадивого собственника котельную и немедленно приступили к ремонту, водоподготовке, замене сетевых насосов и теплообменников. Завершили это вчера ночью», - рассказал Воробьев.

Это позволило повысить давление и температуру воды, подчеркнул он.

Электросталь «В Подольске после встречи с жителями Шепчинок и Силикатной заканчиваем врезку к котельной ПТЭК, чтобы усилить температуру и давление. Также, чтобы исключить риски работы старых котельных, разворачиваем 10 блочно-модульных котельных», - сообщил глава Подмосковья.

«В Солнечногорске мы подключаем блочно-модульные котельные - это позволит обеспечить людей теплом в эти выходные, которые снова обещают быть морозными. А в весенне-осенний период в рамках концессии с „Газпромом“ мы оперативно реализуем все мероприятия на системной основе», - сказал Андрей Воробьев.

После того как в декабре в Электростали произошел крупный сбой на частной котельной , без отопления осталось большое количество жителей. Проблему решали вместе с правоохранительным органами.

ЖКХ Андрей Воробьев Отопление
12 января 2024, 17:29
Почти 5 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье в праздники
Unsplash
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Жители и гости Московской области совершили около пяти миллионов поездок в общественном транспорте по социальным картам в новогодние праздники. Наибольшее число льготных поездок в этот период зафиксировали в Коломне — 272 тысячи транзакций, в Подольске — 227 тысяч и в Балашихе — 217 тысяч оплат.

«Это составляет почти 43% от общего числа поездок за первую неделю года. Отмечу, что основными категориями льготных пассажиров являются: пенсионеры, ветераны труда, жители предпенсионного возраста, дети из многодетных семей и инвалиды третьей группы», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Напомним, что во всех автобусах Московской области проезд можно оплатить также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Льготы предоставляются пенсионерам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, детям-инвалидам до 18 лет, детям из многодетных семей, детям, получающим пенсию по потере кормильца.

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Автобусы
12 января 2024, 16:56
Еще 12 семей из Балашихи получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Двенадцать молодых и многодетных семей из Балашихи получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Такие сертификаты вручаются в Подмосковье ежегодно.

Семьи стали участниками государственной программы Подмосковья «Жилье». Она включает в себя подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».

Для участников программы есть определенные требования: возраст мужа и жены - до 35 лет, оба должны жить в Московской области, а один из них обязан быть зарегистрирован в Балашихе. У многодетных родителей для участия в программе должно быть семь и более детей, либо тройняшки.

Размер социальной выплаты для молодых семей - 35%, остальное они должны погасить самостоятельно. Многодетные могут полностью покрыть траты сертификатом, а при желании добавить свои средства.

«Мы ежегодно вручаем сертификаты нашим молодым и многодетным семьям. В этом году это делать еще приятнее: 2024-й объявлен президентом России Годом семьи. Все семьи, проживающие в Балашихе, мы поддерживаем и стараемся реализовать все имеющиеся у нас программы», - сказала заместитель главы администрации городского округа Балашиха Евгения Сирота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продлят действие сертификатов для переселенцев из аварийного жилья.

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Семья Балашиха
12 января 2024, 16:52
Двигатели химкинского «Энергомаша» успешно отработали на 20 космических пусках в прошлом году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химкинские жидкостные ракетные двигатели научно-производственного объединения «Энергомаш» продемонстрировали высокую эффективность. Они безаварийно отработали в 20 космических запусках в 2023 году. Двигатели использовались на ракетах-носителях «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Протон-М», «Атлас-5» и «Антарес».

При помощи этих двигателей были успешно запущены гидрометеорологические спутники «Артика-М» и «Метеор-М», а также автоматическая станция «Луна-25», спутник-ретранслятор «Луч-5Х» и гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л».

Был произведен запуск 39 отечественных и трех зарубежных малых космических аппаратов. Одновременный запуск такого количества спутников стал рекордным в истории отечественной космонавтики. Одним из главных событий стали традиционные запуски в интересах эксплуатации Международной космической станции, куда доставлялись груз и различное оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

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Химки Роскосмос Ученые

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