Полиция найдет виновников незаконной свалки в деревне Черная Грязь

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Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, неизвестные свозили грунты со строительными отходами в окрестности деревни Черная Грязь. Исследования показали, что там разместили более 18 тысяч кубометров мусора.

«Исследования показали, что всего здесь размещено свыше 18 тысяч кубометров мусора на общей площади 5,8 тысячи квадратных метров», - сказал министр.

Сумма ущерба составила более 2,8 миллиона рублей. Материалы обследования почвы направят в МВД, где дадут правовую оценку произошедшему и проведут расследование.

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