Полицейские задержали жительницу Химок по подозрению в убийстве супруга
Сотрудники подмосковной полиции задержали 32-летнюю жительницу Химок по подозрению в убийстве своего мужа. По версии следствия, в пылу семейной ссоры женщина ударила его ножом в грудь.
Как пояснили в Главном следственном управлении СК России по Московской области, тело мужчины полицейские обнаружили 6 апреля в квартире на улице Маяковского.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.
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