07 апреля 2024, 12:57

Полицейские задержали жительницу Химок по подозрению в убийстве супруга

Медиасток.рф
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Сотрудники подмосковной полиции задержали 32-летнюю жительницу Химок по подозрению в убийстве своего мужа. По версии следствия, в пылу семейной ссоры женщина ударила его ножом в грудь.

Как пояснили в Главном следственном управлении СК России по Московской области, тело мужчины полицейские обнаружили 6 апреля в квартире на улице Маяковского.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.

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Убийства Химки Женщины Полиция
07 апреля 2024, 12:23
Современные модели сельхозтехники представали на выставке «Зарайская нива»
Источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Более 20 единиц сельскохозяйственной техники представили в Подмосковном Зарайске на выставке-фестивале 6 апреля. В мероприятии приняли участие производили региона.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, в этом году отечественное тракторостроение отмечает свое столетие. На выставке «Зарайская нива» подмосковные производители продемонстрировали свои модели.

«Всего сегодня было представлено порядка десяти производителей сельскохозяйственной техники, среди них всем известный „Кировец“. Эта модель отвечает последним передовым технологиям», - рассказал Мурашов.

К предстоящей посевной регион уже закупил 14 тракторов, два зерноуборочных комбайна, два кормоуборочных комбайна, 39 единиц прочей техники и оборудования, в том числе культиваторов, сеялок и плугов.

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Сельское хозяйство Зарайск Технологии
07 апреля 2024, 10:49
Музыка Телемана и Гуммеля прозвучала на концерте «Победные фанфары» в Химках
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Концерт медных духовых инструментов «Победные фанфары» прошел в центральной детской школе искусств городского округа Химки. На сцене выступили как студенты, так и опытные исполнители.

В программу культурного мероприятия вошли выступления учащихся по классу трубы, валторны и тромбона, а также преподавателей Александра Козлова, Ильи Прокудина и Данила Ситдикова.

Во время концерта в школе искусств прозвучали музыкальные произведения, которые редко можно услышать в живом исполнении. Например, преподаватели исполнили первую часть концерта Иогана Гуммеля на трубе, а также вторую часть концерта Георга Телемана на трубе пикколо.

Муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская рассказала, что педагоги умело раскрывают уникальные навыки и таланты учеников.

«Они не ограничиваются только общепринятыми методиками обучения, а разрабатывают и используют авторские подходы», - объяснила она.

Ранее в доме культуры «Пушкино» выступил китайский пианист Лянчунь Ма. Он сыграл для зрителей фортепианные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа и Франца Шуберта.

Школы Химки Концерты
06 апреля 2024, 20:45
Двое детей погибли в ДТП на дороге Липицы — Новоселки в Серпухове
Пресс-служба МВД Московской области
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Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой погибли двое детей. ДТП произошло на 13-м километре автомобильной дороги Липицы — Новоселки в Серпухове.

По предварительной информации, 37-летняя женщина не справилась с управлением, и машина вылетела в кювет.

В аварии погибли две девочки четырех и семи лет. Женщину экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Выяснилось, что ранее ее уже лишали прав на управление транспортным средством.

По факту ДТП проводится проверка.

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Дети ДТП Серпухов
06 апреля 2024, 19:10
Владислав Мурашов дал старт посевной кампании в Подмосковье
Источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Сельскохозяйственная выставка — фестиваль прошла в Зарайске. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, отраслевые специалисты ведомства, а также предприниматели региона.

По словам Мурашова, выставка «Зарайская нива» уже десятый год подряд открывает сезон весенне-полевых работ, а Зарайск является лидером по производству зерновых и масличных культур.

«Ежегодно количество новинок техники, используемой во время посевной кампании, растет. Мы гордимся нашим результатами и надеемся в этом году увеличить объем урожая», - заявил Мурашов.

В рамках фестиваля все желающие смогли посетить выставку сельскохозяйственной техники и достижений фермерства, на которой производители региона рассказали о своей работе.

Владислав Мурашов наградил лучших работников АПК и пожелал им успехов в предстоящей посевной кампании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Выставки Сельское хозяйство Зарайск Работа

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