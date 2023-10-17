Полицейские задержали раскрасившего вагоны на станции Дедково вандала из Одинцова
Пригородный электропоезд разрисовали на железнодорожной станции Дедково в Подмосковье. Полицейские задержали двоих — ими оказались подростки из Одинцова и Москвы.
Вандалов заметили работники депо и написали заявление в правоохранительные органы. Железная дорога оценила ущерб в сумму боле 11 тысяч рублей.
Сотрудники транспортной полиции смогли установить личности злоумышленников. Ими оказались жители Москвы и Одинцова 2006 и 2007 годов рождения.
Подростки не стали отрицать свою вину и признались в содеянном. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Вандализм, совершенный группой лиц». Задержанных отпустили на свободу под обязательство о явке.
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