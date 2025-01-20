20 января 2025, 23:15

Полицейские задержали 25 нелегалов на одном из предприятий в Истре

360.ru
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Сотрудники правоохранительных органов и Управления безопасности администрации округа обнаружили на одном из предприятий в Истре 25 сотрудников, которые нарушают миграционное законодательство. Специальные службы проводят такие рейды раз в неделю.

Полицейские проверили у каждого из мигрантов документы и разрешение на работу. Не все смогли их предъявить. После проверки нарушителей отправили в отделение полиции для дополнительного выяснения.

«При отработке выявили 17 правонарушений по статье 18.10. Это за незаконную трудовую деятельность на территории РФ. А также шесть административных нарушений по статье 18.8 за нахождение иностранных граждан на территории РФ незаконно. И два административных материала составили по статье 20.25. Это уже лица, которые неоднократно нарушали», - рассказал подполковник полиции, временно исполняющий обязанности начальника охраны порядка муниципального округа Истра Сергей Сивак.

Задержанные получили административное наказание, их выдворят из страны в ближайшее время. О нарушениях со стороны нелегальных мигрантов можно сообщить в местное отделение полиции или по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что ограничение по найму мигрантов введут 1 января 2025 года.

Истра Мигранты Полиция
20 января 2025, 23:36
Более 10 домов в Истре локально отремонтировали
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В микрорайонах «Малая Истра», Восточный и в поселке Манихино муниципального округа Истра локально отремонтировали 12 жилых домов. Работы провели специалисты управляющих компаний.

В микрорайоне «Малая Истра» привели в порядок козырек у дома № 25, двери и доводчики в домах № 68 и № 88. В поселке Манихино на улице Военно-Морская, дом № 3, поменяли пружины на тамбурной двери. В микрорайоне Восточный на проспекте генерала Белобородова, дом № 33 и дом № 34, поставили новые ручки и домофон у входа в подъезд. На улице Советской, дом № 32, и улице Главного конструктора Адасько, дом № 7, починили дополнительные двери, а у дома № 4 установили козырьки. На Юбилейной улице, дом № 2, частично и на улице Босова, дом № 15 и дом № 20, отремонтировали ступени перед входом.

Специалисты проводят работы постоянно в зависимости от обращений местных жителей, на прошлой неделе таких вызовов было 10. Со своей проблемой можно обратиться по номерам телефонов управляющих компаний: 7 (498)3 17-73-28 и 7 (991) 650-68-80.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют за два года в Московской области.

Истра Ремонтные работы
20 января 2025, 23:24
День студента отметят в парке имени Лазутиной в Одинцове 25 января
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В Татьянин день, 25 января, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха «Лазутинка» приглашает всех учащихся, преподавателей и их друзей на масштабное празднование Дня студента. Гостей мероприятия ждут спортивные состязания, настольные игры и чаепитие.

Праздник в 11:00 откроет лыжная гонка «Снежный след», организованная Одинцовской Епархией. Это отличная возможность для студентов проявить свои спортивные способности, посоревноваться с другими участниками и зарядиться энергией на весь день. Участие в гонке доступно для всех желающих старше 12 лет.

В 16:00 начнется «Ламповый вечер» с интерактивной интеллектуальной игры «100 к одному: Битва студентов». Это шанс проверить свою эрудицию, логику и интуицию, а также побороться за ценные призы. Игра рассчитана на участников старше 18 лет.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, организаторы предусмотрели зону «Студенческий заряд». Здесь можно расслабиться, поиграть в настольные игры, послушать музыку и пообщаться с друзьями. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть в уютной атмосфере.

На протяжении всего дня в парке будет работать фотозона с забавными надписями и аксессуарами. А после прогулки на свежем воздухе в локации «НеслуЧАЙная встреча» гостей будет ждать ждет горячий чай и угощения. Завершится праздник массовыми катаниями на коньках.

Одинцово Праздники Парки
20 января 2025, 23:21
Главврач МОЦОМД проверил, как ремонтируют детскую больницу
МОЦОМД
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Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проверила ход капитального ремонта Детской больницы. Она изучила объем и качество выполненных работ, а также пообщалась с начальником технического отдела.

«Наша цель - создать современное медицинское пространство, где каждый ребенок сможет получить квалифицированную помощь. Мы готовы сделать все возможное для обеспечения комфортных и безопасных условий для тех, кто обращается к нам за помощью», - подчеркнула Мельник.

Проектом предусмотрена полная модернизация инженерных систем. Помимо этого, в обновленном медучреждении создадут доступную среду для детей с ограниченными возможностями. Главврач заключил, что реализация проекта позволит осуществить задуманное, а также значительно улучшить инфраструктуру учреждения.

Здравоохранение Врачи Медицина
20 января 2025, 23:10
Жители Солнечногорска примут участие в инициативном бюджетировании
Медиасток.рф
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Жители Солнечногорска смогут предложить свой проект и подать заявку на участие в инициативном бюджетировании. В прошлом году таким образом в округе реализовали пять проектов, направленные на улучшение инфраструктуры и обновление оборудования в местных школах.

Инициативное бюджетирование дает возможность жителям выдвинуть свои проекты и поставить конкретные задачи перед властью для решения важных вопросов.

«Отличительной особенностью идеи инициативного бюджетирования является активное участие населения при выборе и реализации проектов. С каждым годом количество реализованных проектов увеличивается, что говорит об активности и неравнодушии жителей», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Разместить свой проект и проголосовать можно по ссылке. Заявки принимают до 26 января 2025 года. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8 (496) 263-85-41.

Солнечногорск

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