Полицейские задержали 25 нелегалов на одном из предприятий в Истре

Полицейские проверили у каждого из мигрантов документы и разрешение на работу. Не все смогли их предъявить. После проверки нарушителей отправили в отделение полиции для дополнительного выяснения.

«При отработке выявили 17 правонарушений по статье 18.10. Это за незаконную трудовую деятельность на территории РФ. А также шесть административных нарушений по статье 18.8 за нахождение иностранных граждан на территории РФ незаконно. И два административных материала составили по статье 20.25. Это уже лица, которые неоднократно нарушали», - рассказал подполковник полиции, временно исполняющий обязанности начальника охраны порядка муниципального округа Истра Сергей Сивак.

Задержанные получили административное наказание, их выдворят из страны в ближайшее время. О нарушениях со стороны нелегальных мигрантов можно сообщить в местное отделение полиции или по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что ограничение по найму мигрантов введут 1 января 2025 года.