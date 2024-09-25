25 сентября 2024, 18:47

Полицейские в Воскресенске провели профилактическую беседу для школьников

Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники УМВД России по городскому округу Воскресенск продолжают активное взаимодействие с общественностью, уделяя особое внимание профилактике противоправного поведения среди молодежи. Недавно представители полиции приняли участие в родительском собрании в одной из школ округа, где провели ряд профилактических бесед.

Инспектор по делам несовершеннолетних обсудила с родителями актуальную тему травли среди подростков и ее влияние на взаимоотношения в коллективе. Было подчеркнуто, насколько важно своевременно выявлять случаи буллинга и принимать меры для их предотвращения. Также была поднята тема организации досуга учащихся вне школьных занятий, с акцентом на необходимость постоянного диалога с детьми о личной безопасности.

Особое внимание было уделено напоминанию о недопустимости нахождения несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых. Эти меры направлены на предупреждение противоправного поведения среди молодежи и создание безопасной среды для развития детей и подростков.

Такие инициативы со стороны полиции Воскресенска подчеркивают важность совместной работы правоохранительных органов, образовательных учреждений и родителей в деле воспитания ответственных и законопослушных граждан.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Полиция Воскресенск
25 сентября 2024, 18:57
День поселка Архангельское отметили песнями, играми и мастер-классами
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Читайте нас в: Google Новости
Жители Архангельского масштабно отпраздновали день своего поселка. В этом году торжества совпали с 92-летием основания Красногорска, а также Днем Архангела Михаила, от имени которого и произошло название населенного пункта.

В Архангельском бережно хранят свои традиции и чтят историю поселка, которая восходит к первому тысячелетию до нашей эры. Не случайно праздничный концерт открывал фольклорный ансамбль «Беседушка», обладатель диплома «Юнеско» за сохранение песенного и культурного наследия. Артисты и юные участники ансамбля «Топотушки» порадовали гостей праздника музыкальными номерами и веселыми играми.

Для самых маленьких жителей поселка работала творческая мастерская «Чудо своими руками», где они вырезали оригами, рисовали акварелью и создавали аппликации. Эти мастер-классы организовала местная библиотека совместно с проектом «Новые люди». Его куратор Андрей Ульянов, как и шесть других жителей Архангельского, был награжден благодарственным письмом от администрации и Советов депутатов городского округа.

На торжественной церемонии также вручили награды общественным деятелям, ветеранам труда и волонтерам. А завершился праздник выступлением приглашенных артистов, среди которых были актер театра «Отражение» Артур Бобринев, дуэт «ЛеТим», группа «Степ энд Джаз» и другие творческие коллективы городского округа Красногорск.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Праздники Ветераны
25 сентября 2024, 17:54
Лесной пожар потушили рядом с деревней Малая Черная
Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Природный пожар обнаружили 25 сентября в Краснополянском участковом лесничестве. Возгорание в километре от дмитровской деревни Малая Черная уже устранили.

На место направили пять машин и 15 человек из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось чуть более трех часов, чтобы ликвидировать пожар.

В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что причиной пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Дмитров
25 сентября 2024, 17:47
Газ провели в дома еще 30 тысяч жителей Подмосковья с начала года
Мособлгаз
Читайте нас в: Google Новости
С начала года компания «Мособлгаз» подключила к газу дома 30 тысяч жителей Подмосковья. Работу выполнили по президентскому проекту социальной газификации.

Юбилейным абонентом стала многодетная семья из деревни Авсюнино Орехово-Зуевского округа.

«Этот дом - мое родовое гнездо, здесь жили мои бабушка и дедушка. Всю жизнь мы топили печку дровами. Мне очень нравится печное отопление, а муж всегда очень хотел газифицировать наш дом. Очень хорошо, что появилась такая программа по газификации. Все работы провели быстро, в феврале подали заявку, а сейчас уже с газом. Все сделано по льготе», - рассказала хозяйка дома Анастасия Викулова.

В 2024 году в Подмосковье планируется подключить к газу дома 50 тысяч жителей. Подать заявку можно по ссылке mosoblgaz.ru/connection.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ
25 сентября 2024, 17:36
Подмосковье выиграло 4 медали на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
Федерация спортивной борьбы Республики Татарстан
Читайте нас в: Google Новости
На всероссийском турнире памяти Заслуженного тренера РСФСР по греко-римской борьбе Мягаса Сахабутдинова представители Подмосковья завоевали одну золотую и три бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В весовой категории до 67 килограммов победил Мингиян Горяев. Он одолел в финале спортсмена из Ростовской области Рабила Аскерова. Эта победа закрепила его в составе сборной России и дала право на участие в международных соревнованиях.

Также бронзовые медали получили Дорджи Шунгурциков, Дзамболат Габеев и Георгий Габеев.

Турнир проходил с 18 по 23 сентября в Казани и собрал более 600 спортсменов из 70 регионов России. Соревнования состоялись в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

Новости по теме