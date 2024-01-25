Полицейские в Солнечногорске провели акцию по профориентации для школьников ко Дню студента

Акцию по профориентации приурочили ко Дню студента.

«Целью данной акции было привлечь внимание учеников 10-11 классов к нашей профессии, познакомить подрастающее поколение с разными службами» , - отметила старший лейтенант полиции инспектор группы профессиональной подготовки отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск Людмила Кропачева.

Перед старшеклассниками выступили сотрудники экспертно-криминалистической, участковой и патрульно-постовой служб, уголовного розыска и Госавтоинспекции. Они рассказали об особенностях работы в своих подразделениях.

Заместитель начальника отдела МВД России подполковник полиции Анатолий Афонин рассказал о порядке и требованиях, предъявляемых к поступающим в высшие учебные заведения и на службу в органы внутренних дел.

Школьникам рассказали о преимуществах Московского университета МВД России имени Кикотя. В их числе выплачиваемое денежное довольствие, предоставление общежития и форменного обмундирования, а также засчитываемый в трудовой стаж срок обучения, льготы и компенсации. По окончанию учебы присваивается звание лейтенанта полиции и гарантируется трудоустройство в отдел МВД России по городскому округу Солнечногорск.

Кроме того, ребятам продемонстрировали содержимое криминалистического чемодана, индивидуальные средства бронезащиты и активной обороны. Специалисты также рассказали о видах экспертиз и показали, как проводится дактилоскопическая процедура обнаружения отпечатков пальцев на предмете.

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