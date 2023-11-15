Полицейские спасли ребенка из горящего дома на Советской улице в Балашихе
Сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе спасли ребенка из горящего здания. Полицейские Павел Никитин и Александр Семенов патрулировали город, когда стали свидетелями происшествия.
«Благодаря смелости наших полицейских трагедии удалось избежать. Благодарю за проявленное мужество. Настоящие герои!» - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
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Инспекторы заметили пожар на улице Советской, сообщили об этом в дежурную часть и поехали к горящему зданию. Они помогли эвакуировать жителей до приезда пожарных, а потом услышали крик мальчика на втором этаже. Павел Никитин побежал его спасать. Дверь была заперта и не поддавалась, полицейский сказал ребенку отойти подальше и выбил дверь. Схватил мальчика, укутал в свою куртку и вынес на свежий воздух.
Позже полицейский позвонил родителям, которые недолго отлучились из дома.