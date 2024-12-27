Полицейские поздравили воспитанников детского сада в Лобне с Новым годом

Сотрудники ОМВД России провели акцию «Полицейский Дед Мороз». Дошколята спели новогодние песни и прочитали стихи. Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с ребятами, напомнили о мерах безопасности дома и на улице.

Полицейский Дед Мороз подарил воспитанникам детского сада «Незабудка» световозвращающие браслеты и рассказал, что их необходимо носить их в темное время суток, после чего пожелал детям безопасных и веселых новогодних праздников.