Полицейские Лобни задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков
Сотрудники полиции Лобни провели оперативные действия возле одного из домов на улице Первомайской в микрорайоне Луговая. В результате задержан ранее судимый 44-летний житель Солнечногорска.
При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято 160 свертков с порошкообразным веществом. По заключению эксперта, в пяти изъятых свертках содержалось наркотическое средство. Остальные материалы отправлены на экспертизу.
Подозреваемый признался, что занимается распространением запрещенных веществ. Он планировал передать изъятые свертки через тайники-закладки на территории Солнечногорска.
В его отношении возбуждено уголовное дело и назначена меру пресечения в виде заключения под стражу.
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