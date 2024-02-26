Полицейские Лобни задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков

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При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято 160 свертков с порошкообразным веществом. По заключению эксперта, в пяти изъятых свертках содержалось наркотическое средство. Остальные материалы отправлены на экспертизу.

Подозреваемый признался, что занимается распространением запрещенных веществ. Он планировал передать изъятые свертки через тайники-закладки на территории Солнечногорска.

В его отношении возбуждено уголовное дело и назначена меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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