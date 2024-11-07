Полицейские Лобни провели для школьников беседы о недопущении экстремизма

Риск простудных заболеваний, которые могут помешать учебе, работе и отдыху, увеличивается с наступлением осени и похолоданием. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют гражданам придерживаться нескольких простых правил для защиты себя и близких от сезонных недугов.

Заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин отметил, что осенью гриппом и ОРВИ часто болеют как дети, так и взрослые, включая пенсионеров. Поэтому всей семье стоит внимательно следовать рекомендациям по укреплению иммунной системы и профилактике простуд, чтобы избежать болезни.

Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что на здоровье человека влияет множество факторов, и к борьбе с простудой стоит подходить комплексно. Они подчеркнули важность соблюдения гигиенических норм и правильного питания. Регулярное мытье рук с мылом, использование антисептиков для обработки поверхностей и ношение масок в общественных местах помогут снизить риск заражения вирусами и бактериями.

Специалисты также рекомендовали регулярно проветривать помещения, чтобы уменьшить количество вирусов и бактерий в воздухе, а также поддерживать оптимальную влажность в жилье. Они предостерегли от чрезмерного переохлаждения, которое может нарушить температурный баланс и ослабить защитные функции организма.

Спасатели добавили, что вакцинация и минимизация контактов с больными также помогут снизить риск заражения. Соблюдение этих рекомендаций значительно уменьшит вероятность сезонных заболеваний в осенний период. В случае болезни важно обратиться к врачу для получения необходимого лечения, заключил Сергей Щетинин.