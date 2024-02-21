Полицейские Лобни проконтролировали работу общественного транспорта и соблюдение правил парковки
Временно исполняющая главы городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о проведении рейдов на территории пристанционной площади. Управление регионального административно-транспортного контроля усилило наблюдение за общественным транспортом.
«Пока мы разрабатываем проект организации дорожного движения пристанционной площади и близлежащих дворов, попросили ГИБДД и Управление регионального административно-транспортного контроля усилить мониторинг ситуации на станции», - сообщила временно исполняющая главы городского округа Лобня Анна Кротова в своем Telegram-канале.
По итогам рейда сотрудники полиции составили 15 административных дел. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. Три технических средства изъяли на спецстоянку.
За нарушение правил проезда и провоза пассажиров граждане могут быть оштрафованы.
Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.
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