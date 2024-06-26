Полицейские из Воскресенска приняли участие в акции «Сад Памяти»

Участники акции высадили саженцы калины в память о героях, погибших во время Великой Отечественной войны. Полицейские отметили, что проведение подобных мероприятий является доброй традицией, которая объединяет разные поколения и позволяет не забывать подвиг предков и историю страны.

«Каждое дерево, посаженное сегодня, символизирует память и уважение к тем, кто отдал свою жизнь за мирное будущее. Мы гордимся возможностью внести свой вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны», - сказал один из участников.

Отметим, что акция «Сад Памяти» продолжает привлекать внимание общественности и поддерживается на всех уровнях, объединяя людей в стремлении сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям.

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