Полицейские Дмитрова провели экскурсию для детей из летнего лагеря
Сотрудники полиции познакомили детей из летнего лагеря дневного пребывания со своей профессией в Дмитрове. Они рассказали им о работе служебных собак, провели экскурсию и ответили на вопросы ребят.
Мероприятие провели сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу в центре кинологической службы.
Ребятам рассказали о профессии кинолога и о том, как работают служебные собаки в полиции. Дети узнали о породах животных и о задачах, которые они помогают решить. Например, найти взрывчатые или запрещенные вещества и следы людей.
Также инспекторы-кинологи показали юным гостям, что умеют их четвероногие напарники.
Событие прошло в рамках акции «Знакомство с профессией».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».