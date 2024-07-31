Полицейские Дмитрова провели экскурсию для детей из летнего лагеря

Компания «Мострансавто» рассказала о возможности использования платежных карт для проезда в автобусах, включая транспортные карты «Стрелка» и «Тройка». Жителям Подмосковья также напомнили о важности своевременного пополнения баланса данных карт.

Купить и пополнить карту «Стрелка» можно на станциях автовокзалов и автостанциях, а также в железнодорожных кассах ЦППК и МТ ППК, в отделениях «Почта России» и в некоторых отделениях Сбербанка. Для поиска адресов пунктов продаж карты «Стрелка» можно воспользоваться официальным порталом.

Пополнить карту «Стрелка» также можно через личный кабинет на сайте «Стрелка. Поехали!», в мобильном приложении карты или в системе «Сбербанк онлайн». При пополнении важно помнить, что информация о зачислении средств может поступать в терминалы автобусов в течение нескольких минут до нескольких часов. Поэтому рекомендуется пополнять баланс заранее, чтобы избежать задержек.

Карту «Тройка» можно приобрести и пополнить ее баланс в кассах Московского метрополитена, а также в автоматах и кассах МЦК, ЦППК и МТ ППК. Ее можно пополнить в банкоматах банка ВТБ, а также через терминалы «Московского кредитного банка», «Аэроэкспресс» и «Элекснет». Также зачислить средства на карту можно в мобильных приложениях, включая «Метро Москвы» и «Сбербанк онлайн».

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