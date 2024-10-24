24 октября 2024, 14:36

Полчаса вместо двух в пути. Андрей Воробьев назвал срок открытия Мытищинской хорды в Подмосковье

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Движение по Мытищинской хорде в Подмосковье запустят в декабре, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Это большой проект, включающий в себя 11 мостов и путепроводов. Готовность дороги достигла 95%,

Мытищинская хорда также известна как трасса Виноградово - Болтино - Тарасовка. Это масштабный концессионный проект Подмосковья, то есть тот, что реализуют при участии инвесторов.

«Четырехполосная трасса длиной 16,1 километра соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским - здесь как раз продолжаем реконструкцию», - отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, по проекту объединят две вылетные магистрали. Так водители смогут объезжать загруженный участок МКАД.

Из 11 мостов и путепроводов готовы уже девять, два - на стадии завершения. Шесть новых развязок соединят восемь населенных пунктов.

Это деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки и поселки Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка.

«Так жители смогут быстрее добираться до точки назначения. Например, из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню можно будет добраться всего за полчаса вместо двух», - подчеркнул глава Подмосковья.

Изменения почувствуют минимум 850 тысяч человек, живущих на этом направлении. А благодаря системе «Свободный поток» проезд будет доступен в том числе по транспондеру.

Мытищи Строительство Андрей Воробьев Пробки Дороги
24 октября 2024, 15:56
Улицу поселка в Люберцах назовут в честь директора птицефабрики
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Одну из улиц поселка Мирный назовут в честь легендарного жителя поселка Томилино Михаила Брыксина. С такой просьбой обратились в совет депутатов округа ветераны.

Глава совета Владимир Ружицкий вместе с депутатом Московской областной думы Лидией Антоновой провел прием граждан. В нем приняли участие также представители администрации, общественной палаты, местного отделения партии «Единая Россия» и депутаты.

Мария Шмаева из Томилина от имени старожилов поселка обратилась с вопросом об увековечивании памяти директора птицефабрики. Совет депутатов принял решение назвать одну из новых улиц поселка Мирный в честь Михаила Брыксина.

Владимир Ружицкий рассказал, что другими темами обращений жителей округа были проблемы благоустройства, подготовки к зиме и несанкционированной уличной торговли.

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Люберцы ЖКХ
24 октября 2024, 15:27
Тендер на благоустройство зоны отдыха «Южное озеро» объявили в Черноголовке
Медиаархив Подмосковья
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Зону отдыха «Южное озеро» благоустроят в Черноголовке. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе.

Как рассказала глава Комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, благоустройство проведут по программе формирования современной городской среды за счет регионального и федерального бюджетов.

Завершить работы планируют в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске Мытищинской хорды в декабре. Дорога станет Северным дублером МКАД, заберет транзитный поток и разгрузит несколько шоссе.

Благоустройство Черноголовка
24 октября 2024, 15:17
Литературный квартирник прошел в школе № 10 в Павловском Посаде
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В школе № 10 Павловского Посада состоялся литературный квартирник, организованный участниками театрального кружка «Театральное творчество» под руководством своих наставников. Мероприятие собрало множество зрителей, готовых окунуться в мир искусства и творчества.

Участники театрального кружка продемонстрировали зрителям впечатляющие упражнения по актерскому мастерству и представили этюды из спектаклей, которые уже успели завоевать признание у публики.

Особое значение этому мероприятию придавал тот факт, что квартирник совпал с днем рождения студии, которой исполнилось два года. Этот праздник подарил всем собравшимся особую атмосферу тепла и единения, ведь не каждый день можно отметить такие важные события в кругу творческих людей.

Завершением вечера стало выступление выпускницы студии с ее авторской песней, которая затронула сердца всех присутствующих.

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Павловский посад
24 октября 2024, 15:04
Жительница Красногорска Александра Бухарова отметила 95-летний юбилей
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Артур БадретдиновАлександру Петровну Бухарову«Тиги Кнауф» 35 лет

Депутат Артур Бадретдинов поздравил жительницу Красногорска Александру Петровну Бухарову с 95-летним юбилеем. Она переехала в муниципалитет в 1954 году и отработала на заводе «Тиги Кнауф» 35 лет.

Александра Петровна приехала в Красногорск, когда выпускалась из Ленинградского политехнического института в Ташкенте. Учебное заведение эвакуировали в Узбекскую ССР в годы Великой Отечественной войны. Студентку распределили на первый в стране завод по производству сухой гипсовой штукатурки. Александра Петровна проработала в «Тиги Кнауф» 35 лет и стала единственной женщиной-руководителем из 10 начальников производственных цехов.

«Мы выпускали отделочные материалы для потолка очень красивые. Продукция шла на Москву. После войны строительство было колоссальное», - поделилась воспоминаниями Александра Петровна.

Александре Петровне вручили поздравительный адрес и цветы от главы округа Дмитрия Волкова.

«Не могу даже подобрать слов, которые бы описали ту энергичность и силы, которыми зарядила нас Александра Петровна. Конечно, нам нужно только учиться у нашего старшего поколения быть такими же энергичными», - сказал депутат местного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.

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Красногорск

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