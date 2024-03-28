Покрытие на трех автобусных остановках обновят в Подмосковье в этом году

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в прошлом году ремонт на трех остановках не приняли из-за выявленных замечаний. ПОкрытие там не прошло экспертизу, поэтому его заменят в этом году с наступлением тепла.

Работы проведут на остановках «Токарево» и «Елькино» в Кашире, а также «Дачи» в коттеджном поселке Ясная Поляна в Раменском.

В гарантийные обязательства входят образовавшиеся ямы, трещены и другие повреждения.

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