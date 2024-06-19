Покрытие на 430 дорогах отремонтировали в Подмосковье в этом году

«Всего уложили порядка 500 километров нового покрытия, в том числе и на 200 участках, которые сейчас в процессе ремонта», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, рабочие используют асфальтобетонную смесь типа А16-Вн, которая отличается повышенной износоустойчивостью. Больше всего дорог на данный момент отремонтировали в Богородском округе, Воскресенске, Егорьевске и Мытищах.

При этом, на муниципальной сети обновление покрытия завершили более чем на 360 дорогах. В ведомстве напомнили, что до конца ремонтного сезона в порядок приведут свыше тысячи дорог.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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