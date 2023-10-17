Покровский православный фестиваль искусств прошел в Красногорске
Во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске состоялся традиционный Покровский православный фестиваль искусств. Об этом сообщили в Минкультуры Московской области.
На торжественном открытии протоиерей Владимир Шафоростов вручил благодарственные грамоты руководителям подмосковных воскресных школ. Также директору Муниципального центра духовной культуры Татьяне Овсянниковой вручили памятный знак главы Красногорска «Благодарю за труд».
В фойе Дворца культуры экспонировались художественные работы учеников воскресных школ, Свято-Георгиевской гимназии и студии мозаики «Музыка камней».
Московская областная филармония представила музыкальную программу «Русский мир Рахманинова», посвященную 150-летию композитора. Ее автор - пианист Олег Калагуров. Он выступил вместе с квартетом имени Алябьева и другими музыкантами. Прозвучали произведения Рахманинова, чье творчество тесно связано с православием.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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