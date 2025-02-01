Показательные выступления по волейболу прошли в Химках

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На мероприятие пригласили лидера Движения общественной поддержки Владимира Харитонова.

«27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ленинград - единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение», - поделился Владимир Харитонов.

Волейболисты провели выступления и показали игровые элементы. Участие в мероприятии также приняли тренеры-преподаватели и родители спортсменов.

Спикером стал Юрий Карпунов - главный специалист по обеспечению безопасности спортивной школы «Виктория», кавалер ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий, имеющий богатый опыт в области военной истории.

Директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что сегодня бойцы стойко защищают интересы России в специальной военной операции, как когда-то сражались за Ленинград предки.