11 ноября 2024, 19:46

Показ спектакля «Тайны большого дома» начнется в Красногорске в декабре

Медиасток.рф
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Уже скоро в Красногорске начнется удивительное театральное событие — иммерсивный спектакль «Тайны большого дома». Это не просто шоу, а настоящее волшебное путешествие, которое подарит зрителям незабываемые впечатления и позволит погрузиться в мир загадок и тайн.

Гостей ждет встреча с уникальными персонажами: загадочными Минутками, изящной Балериной из шкатулки, добродушной Фрейлиной и таинственным Волшебником. Эти герои помогут каждому разгадать секреты Большого дома и найти заветные ключи, которые запустят механизм времени.

Организаторы советуют зрителям подготовить сюрприз для Деда Мороза, чтобы сделать путешествие еще более волшебным и запоминающимся.

Новогодние спектакли будут проходить по выходным и в праздничные дни с 14 декабря по 7 января. Спектакль рассчитан на зрителей всех возрастов и обещает стать ярким событием этой зимы.

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Красногорск Театры
11 ноября 2024, 20:16
Сборная Подмосковья выиграла 7 медалей на Кубке России по бобслею
Федерация бобслея России
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные, и три бронзовые медали на Кубке России по бобслею. Турнир проходил с 3 по 8 ноября в Сочи.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, квартет - Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, Михаил Мордасов и Александр Ефимов победили в соревнованиях среди мужских четырехместных экипажей.

Второе место в этой же дисциплине занял представитель Московской области Данила Курилин, который выступал в четверке Максима Андрианова из Краснодарского края. Третье место завоевал экипаж пилота из Подмосковья Алексея Стульнева.

Экипаж Ростислава Гайтюкевича выиграл и среди соревнований двоек, опередив тандем Алексея Стульнева из Подмосковья и спортсмена из Москвы Ильи Малых.

Подмосковная бобслеистка Анастасия Курышева заняла третье место среди женских парных экипажей. Кроме того, в дисциплине «монобоб» среди женщин бронзовую медаль выиграла Анастасия Дудкина.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Награды
11 ноября 2024, 19:16
Более 160 километров противопожарных полос создали в Можайске с начала года
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В Можайском округе продолжается работа по созданию минерализованных полос на границах с населенными пунктами, что позволяет эффективно защищать села, деревни и поселки от распространения лесных и других природных пожаров. Эти меры уже доказали свою эффективность в предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова сообщила, что в этом году был создан 161 километр минерализованных полос.

Сейчас вблизи деревни Ратчино работа ведется с использованием специальной техники. Трактор несколько раз проходит по земле, создавая широкие полосы, свободные от сухой растительности. Это особенно важно, так как поля и леса находятся достаточно близко к населенному пункту.

Главный эксперт отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации Можайского округа Александр Алешин сообщил, что ширина таких полос должна быть не менее 1,5 метра, но мы увеличиваем их до четырех метров.

Работа по созданию минерализованных полос будет продолжена и в следующем году, так как она уже показала свою эффективность в защите жителей округа от природных пожаров в пожароопасный период.

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Можайск
11 ноября 2024, 19:04
МОНИИАГ поделился опытом на конгрессе по вопросам репродуктивного здоровья
ГБУЗ МО МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Международный конгресс Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины прошел 8 и 9 ноября в Алматы. В мероприятии приняли участие сотрудники МОНИИАГ, которые поделились с коллегами уникальным опытом в акушерстве и гинекологии.

По словам директора МОНИИАГ Романа Шмакова, на сегодняшний день опыт подмосковных врачей в деле сохранения женского здоровья можно считать уникальным.

«Сотрудниками Московского областного НИИ акушерства и гинекологии был представлен опыт использования передовых технологий в акушерстве, которые активно внедряются в практику российских врачей последние годы, а также использования возможностей роботической хирургии в лечении доброкачественных заболеваний у женщин», - рассказал Шмаков.

Кроме того, в рамках конгресса руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов провел для участников лекцию и онлайн-трансляцию хирургического лечения пациентки.

В работе конгресса приняли участие ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии Казахстана, Грузии, Великобритании, России, Белоруссии и других стран.

Казахстан Врачи Россия Работа
11 ноября 2024, 18:57
Еще два молодых педагога пополнили штат гимназии в Воскресенске
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В этом учебном году «Москворецкая гимназия» пополнилась двумя молодыми педагогами. Для обеих девушек это первый год работы в образовательной сфере.

Виктория Османова, выпускница педагогического университета в Коломне, заняла должность учителя начальных классов. Она уверена, что ключевым аспектом работы с детьми является постоянное взаимодействие с ними. «Важно не только обучать, но и спрашивать, беседовать, использовать разнообразные дидактические материалы», - отметила Виктория. Она гордится тем, что продолжает семейную традицию педагогической деятельности, что придает ей уверенности и вдохновения в работе.

Дарья Габа, несмотря на первоначальные сомнения по поводу карьеры учителя, решила попробовать себя в этой роли после окончания Государственного университета просвещения. «Я всегда восхищалась своими школьными педагогами и понимала, что их работа требует большой выдержки и стальных нервов», - рассказала Дарья. Однако ее восприятие изменилось после первой педагогической практики.

Обе молодые учительницы отмечают значительную поддержку со стороны более опытных коллег в гимназии. Это особенно важно для них, поскольку на начальном этапе карьеры могут возникать различные трудности и вопросы. Поддержка коллектива помогает им уверенно двигаться вперёд и развиваться в профессии.

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Учителя Воскресенск

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