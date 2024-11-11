Показ спектакля «Тайны большого дома» начнется в Красногорске в декабре

Гостей ждет встреча с уникальными персонажами: загадочными Минутками, изящной Балериной из шкатулки, добродушной Фрейлиной и таинственным Волшебником. Эти герои помогут каждому разгадать секреты Большого дома и найти заветные ключи, которые запустят механизм времени.

Организаторы советуют зрителям подготовить сюрприз для Деда Мороза, чтобы сделать путешествие еще более волшебным и запоминающимся.

Новогодние спектакли будут проходить по выходным и в праздничные дни с 14 декабря по 7 января. Спектакль рассчитан на зрителей всех возрастов и обещает стать ярким событием этой зимы.

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