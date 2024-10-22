Показ мод с участием клуба «Активное долголетие» прошел в Наро-Фоминске

В Московской области подобный показ мод прошел впервые. Успешный дебют «Красок осени» в Апрелевке позволяет надеяться на дальнейшее развитие проекта.

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«Все считают, что „Активное долголетие“ - это только про пожилых людей, которые скандинавской ходьбой занимаются. Но это не так - у нас много красивых женщин, вот и пришла идея сделать такое красивое мероприятие, которое потрясет в хорошем смысле тем, что позитивное отношение к жизни продлевает ее и дарит нам молодость. Наша идея была понятна и достигнута», - рассказала организатор мероприятия Светлана Чистова.

Моделями на показе «Краски осени» также стали представительницы международного женского клуба «Смуз Лайф Стайл». Участница клуба «Активное долголетие» Ирина Осташкина рассказала, что на подиуме чувствовала себя королевой «Дефиле вообще в первый раз прошла. Ощущения возвышенное, начинаешь разбираться в стиле, осанку держишь. Уже понимаешь, что не можешь пройти „как всегда“. Для меня это прекрасный опыт», - поделилась Ирина.

Искусство моды объединило всех, кто стремится к красоте. На показе были представлены и эксклюзивные наряды для моделей «Плюс Сайз», и коллекции детской и подростковой одежды.

Впочем «Краски осени» зажигали не только на подиуме. Была организована также концертная программа с участием солистов вокальной студии «Гармония» из Апрелевки и приглашенных артистов.