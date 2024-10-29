Показ фильма о Марине Цветаевой пройдет в библиотеке в Лобне 31 октября
Жителей Лобни пригласили посетить центральную библиотеку. 31 октября в учреждении будет организован просмотр драмы «Зеркала».
Фильм режиссера Марины Мигуновой рассказывает о событиях 1911 года, когда молодая Марина Цветаева в Крыму встретила гимназиста Сергея Эфрона, который стал главной любовью ее жизни.
«В воздухе витают революционные настроения, но начинающей поэтессе нет до этого дела - она спешит жить, любить и творить», - рассказали организаторы показа о настроении картины. Цветаеву и Эфрона поджидали вперед трудные испытания и личные трагедии. Им пришлось выбирать между эмиграцией и Отечеством.
Главные роли в фильме исполнили Виктория Исакова, Виктор Добронравов и Роман Полянский.
Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Чехова, 5. Вход на кинопоказ свободный.
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