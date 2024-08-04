Показ фильма «Элла и черный ягуар» прошел в парке Толстого в Химках

В атмосферу кинематографа окунулись химчане и гости округа в парке Толстого, там показали фильм «Элла и черный ягуар». Это история дружбы человека и дикого животного. Девочка Элла жила в лесах Амазонии, так, подружилась с детенышем ягуара. Элла переехала в город, а вскоре узнала, что жителям старого дома грозит опасность. Девочка отправилась на помощь.

Показы фильмов на свежем воздухе уже стали традиционными для многих парков. Здесь горожане наслаждаются качественными кинолентами в компании родных и близких.

В рамках проекта «Кинопарк» зрители смотрят современные российские картины, анимационные фильмы, классику советского кино бесплатно на больших экранах в парках Подмосковья и на других площадках.

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