Показ документального фильма «Дети войны» прошел в школе № 3 в Волоколамске

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День юного героя-антифашиста отмечается в России 8 февраля. Он посвящен 80-летию Победы и юным защитникам, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с захватчиками.

«Война вошла в мальчишество мое» - так называется литературно-музыкальная композиция, которую ученикам 4а и 3в классов школы № 3 представила сотрудник Волоколамского центра культуры и творчества «Родники» Елена Сидорова. Она показала цикл документальных фильмов, где пожилые люди рассказывали про свое детство, которое проходило в годы Великой Отечественной войны. Ветераны вспоминали муки концлагеря, разведку, блокаду Ленинграда.

«В классах стояла абсолютная тишина. Взоры детей были просто прикованы к экрану. Было видно, что ребята потрясены», рассказала Елена Сидорова.

Елена Александровна прочитала рассказы о войне, написанные Сергеем Алексеевым и Юрием Яковлевым, а также стихи Юлии Друниной и Юрия Воронова.

Сильное впечатление произвел клип, в котором Тамара Гвердцители исполняет драматическую песню о детях войны. Ученица Варвара прочитала стих о блокадном Ленинграде.

Оба мероприятия прошли в рамках федерального межведомственного проекта «Культура для школьников».