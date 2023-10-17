Поиск поставщика услуги по организации питания начался в наркодиспансере в Химках
В Химках объявили закупку на оказание услуг по организации питания пациентов наркодиспансера на Библиотечной улице. Соответствующие извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Поставщик услуг обеспечит пациентов четырехразовым ежедневным питанием. Для этого он организует закупку продуктов, их хранение и приготовление.
Начальная цена контракта составляет 6,3 миллиона рублей. Прием заявок завершится 25 октября.
Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.
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