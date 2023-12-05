Поиск поставщика автовышек для производственных баз начался в Подмосковье

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Исполнителю необходимо будет предоставить 14 автовышек с экипажем двух типов для работ на производственных базах в количестве 26 тысяч часов. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 49 миллионов рублей.

Прием заявок от участников тендера продлится до 12 декабря. Соответствующая информация размещена на портале ЕИС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».