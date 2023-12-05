05 декабря 2023, 14:26

Поиск поставщика автовышек для производственных баз начался в Подмосковье

ГБУ МО «Мосавтодор»
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Тендер на оказание услуг по предоставлению автовышек с экипажем для нужд ГБУ МО «Мосавтодор» в 2024 году объявили в Московской области. Закупка осуществляется за счет собственных средств организации.

Исполнителю необходимо будет предоставить 14 автовышек с экипажем двух типов для работ на производственных базах в количестве 26 тысяч часов. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 49 миллионов рублей.

Прием заявок от участников тендера продлится до 12 декабря. Соответствующая информация размещена на портале ЕИС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

05 декабря 2023, 15:50
Около 500 елок с новогодней иллюминацией установили в Подмосковье
Министерство культуры и туризма МО
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Праздничную иллюминацию начали включать в Подмосковье с 1 декабря. За несколько первых дней зимы в городских округах установили уже 500 новогодних елок.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что почти все городские округа уже установили новогодние ели. Во многих муниципалитетах прошли праздники по этому случаю.

Например, в Солнечногорске на набережной озера Сенеж прошел парад Дедов Морозов, а все желающие смогли принять участие в мастер-классах и сфотографироваться со сказочными героями. В Сергиевом Посаде гости могли согреться у теплого очага, всех угощали чаем из самовара и баранками. В Орехово-Зуеве торжественное мероприятие прошло в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки.

Рекордсмен по количеству елок - Домодедово, где уже украсили 32 дерева. В Реутове 27 елей, в Сергиево-Посадском городском округе - 25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Новый год
05 декабря 2023, 15:38
Более 2 тысяч такси прошли проверки в Подмосковье осенью
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья совместно с правоохранительными органами с 1 октября контролируют соблюдение требований, предъявляемых в сфере таксомоторных перевозок. В ведомстве уточнили, что инспекторы проверили свыше 2,4 тысячи автомобилей.

«В ходе рейдов в отношении нарушителей было составлено 182 административных материалов, 46 транспортных средств были изъяты и перемещены на штрафстоянки», - сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Среди нарушений также оказалось 45 случаев непрохождения водителями обязательного медосмотра перед выездом на линию и 44 случая нарушения внешнего вида автомобилей.

Напомним, что в реестре такси числится более 100 тысяч автомобилей и свыше 37 тысяч перевозчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Такси Машины
05 декабря 2023, 15:09
Спортсмены из Химок выиграли 9 медалей на соревнованиях за кубок Москвы по капоэйре
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники группы Escalada capoeira из академии So Forca в Химках выиграли девять медалей на соревнованиях за кубок Москвы по капоэйре. Всего участие в турнире приняли свыше 130 спортсменов.

Первое место на соревнованиях заняли химчанки Милана Белоусова, Ксения и Виктория Боровко. Среди взрослых в категории «35 » лидерами стали Вячеслав Росс и Елена Булгакова. Мария Щекотилина и Тимофей Тихонов заняли 1-е место среди профессионалов. Бронзовые медали в возрастной категории 10-12 лет получили Мария Цацорина и Евгения Юдина.

«Наша команда выступила не очень большим составом, но результаты показала просто отличные. Кому немного не хватило до призовых мест - не расстраиваются, будет продолжать работать. Впереди у нас Кубок России», - рассказала тренер группы Escalada Сapoeira Алиса Тихонова.

Академия So Forca - одна из старейших школ страны. Подопечные школы обучаются работе в контакт, технике бросков и борьбе в партере.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
05 декабря 2023, 14:37
Медицинскую клинику построят в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе к 2027 году
Unsplash
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Многопрофильную медицинскую клинику построят в Балашихе к 2027 году. Она появится на улице Струве в микрорайоне Железнодорожный.

Проектные и строительно-монтажные работы проведет компания ООО «МСУ-1».

Медицинское учреждение построят на территории в 11 гектаров. В учреждении будет шесть блоков. В центральном блоке сделают отделение реанимации, операционное, терапевтическое и приемное отделения. Также оборудуют два хирургических блока, служебно-бытовой и консультативно-диагностический центр.

Клиника будет рассчитана на 1 123 койки, в смену врачи смогут принять до 300 пациентов. Учреждение оснастят современным оборудованием. Услуги здесь смогут получить жители Балашихи и всего Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что детскую больницу в Красногорске достроят летом 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Балашиха

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