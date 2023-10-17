Поезда начнут останавливаться у временных деревянных платформ на станции МЦД Тестовская

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Их возвели на время реконструкции пассажирской инфраструктуры. Их оснастили навесами от осадков и навигацией.

«В ходе реконструкции на Тестовской будет возведено три новые платформы, с навесами на всю длину для защиты от осадков, у которых станут останавливаться поезда МЦД-1, дальние пригородные и экспрессы до Одинцово и Усово», - уточнили в министерстве.

Для прохода сделают два подземных вестибюля. Спуски оборудуют эскалаторами и лифтами, а существующий тоннель станет транзитным. Также на МЦД-1 ремонтируют станцию Беговая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад. За это время в регионе открыли ЦКАД и скоростные маршруты МЦД.

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