25 ноября 2024, 14:15

Поезда Ленинградского направления начнут ходить по новому графику с декабря

Медиасток.рф
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С 15 декабря изменится график движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Новое расписание на 2024/2025 год включает 253 пары поездов в будни и 258 пар по выходным на линии МЦД-3 Москва - Зеленоград-Крюково - Москва. Некоторые электропоезда будут отправляться и прибывать в новое время.

Пассажирам напоминают, что узнать обновленное расписание можно на станциях, сайте МТППК в разделе «Пассажирам» и в приложении «РЖД Пассажирам».

Поезда
25 ноября 2024, 14:36
Лучших сотрудников налоговой службы наградили в Чехове
пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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Глава округа Михаил Собакин поблагодарил сотрудников за вклад в развитие города. Он отметил важность их работы и вручил грамоты и благодарности.

Налоговая служба давно стала одной из ключевых структур в стране. Благодаря ее деятельности формируются бюджеты, выплачиваются зарплаты учителям, врачам и работникам культуры, финансируются пенсии и социальные программы. В Чехове за последние годы собираемость налогов выросла, что позволяет благоустраивать округ, ремонтировать дороги и участвовать в крупных проектах.

«Желаю всем сотрудникам здоровья, успехов и новых достижений. Уверен, что совместная работа принесет еще больше результатов», - сказал Михаил Собакин.

Он также выразил благодарность начальнику инспекции Дмитрию Иноземцеву за сотрудничество и вручил коллективу почетные грамоты.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Чехов
25 ноября 2024, 14:36
«Есть прогресс». Омбудсмен Мишонова рассказала об урегулировании родительских споров в Подмосковье
Медиасток.рф
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В Подмосковье действует система поддержки семьи с детьми при разводе при аппарате уполномоченного по правам ребенка. Как медиаторы помогают разведенным парам сохранить нормальные отношения и договориться о регулярном общении с детьми, рассказала детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила создать в регионе систему поддержки семьи при разводе, чтобы дети могли общаться с обоими родителями, а также сделать так, чтобы развод прошел наименее болезненно для распавшейся семьи.

«И на федеральном уровне мы предложили определять место жительства ребенка и порядок общения с ним каждого из родителей до официального развода. Каждый год я получаю все больше обращений, когда родители уже после развода не могут договориться, с кем будут жить дети и как будут общаться они с детьми», - рассказала омбудсмен.

По ее словам, сейчас процедура такова - родители разводятся, а после этого начинают делить детей. Эти войны беспощадны, никто не хочет никого слышать. Родители шантажируют друг друга детьми, отказывают во встречах, совершенно забывая при этом, что чувствует ребенок.

«Я называю вещи своими именами. Я считаю, что это похищение. У нас законодательстве, к сожалению, сейчас установлена норма, что ребенка законный представитель, а именно отец или мать, могут забрать и фактически решить его права общаться с другим родителям безнаказанно. Когда уже есть решение суда о том, с кем будет общаться ребенок, категорически не выполняется двумя сторонами. Эта проблема вышла на такой уровень, что мы понимаем, что нужно что-то с этим делать», - добавила Мишонова.

Она подчеркнула, что семейное законодательство все еще несовершенно.

«Наше предложение было таким, сначала вы приходите и говорите, что хотите развестись. А развод получаете после того, как договорились с кем будет жить ребенок, как часто с ним будет встречаться другой родитель, где ребенок будет проводить каникулы. Все это фиксируется судом, и только после этого вы получаете право на развод официальный. Если вы не хотите договариваться или не можете, то здесь должна подключаться медиация. Причем эта услуга должна предоставляться бесплатно», - пояснила омбудсмен.

По ее словам, медиаторы - это специалисты, которые не встают ни на одну из конфликтующих сторон, а наоборот, помогают разводящимся парам договориться и наладить нормальные уважительные отношения в интересах ребенка.

«Мы предприняли попытки популяризировать медиацию в Московской области и создали реестр добровольных медиаторов, которые готовы помогать. У нас у нас есть прогресс в том, что мы получили добровольные медиативные соглашения уже, конечно, после развода. Количество этих медиативных соглашений растет. Если три года назад, когда мы только начинали, это было порядка 40 соглашений на всю область, то в этом году их уже более 140», - рассказала Мишонова.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что люди разводятся, всегда нужно сохранять уважение друг другу и постараться сделать развод наименее травматичным для ребенка.

«Надо научить всех родственников правильно себя вести во время и после развода. Одно дело, когда родители друг друга ненавидят, и совершенно другое, если эта ситуация будет комфортная для всех. Может, все и не будут жить с большой любовью, но сохранить нормальные отношения с благодарностью за прожитые годы, за любовь, которая когда-то была, можно», - заключила Ксения Мишонова.

Суд Дети Семья Отношения
25 ноября 2024, 13:46
Ремонт инженерных коммуникаций завершили в библиотеке в Климовске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Ремонт библиотеки, расположенной на Первомайской улице, продолжается в Климовске. Заместитель главы Подольска Александр Кондратюк во время традиционного обхода микрорайона проверил, как ведутся работы.

Специалисты закончили капитальный ремонт инженерных коммуникаций на техническом этаже здания, убрали строительный мусор и доработали канализацию. Сейчас проходят восстановительные работы на электросетях. В библиотеку уже привезли материалы для гидроизоляции кровли и ремонта дверей выхода на крышу. Строители начнут работу при подходящей погоде. Александр Кондратюк попросил ускорить этот процесс.

В читальном зале библиотеки был обнаружен дефект отопительной системы, который поручили устранить в ближайшее время. В остальные помещения здания тепло поступает в полном объеме.

Во время мониторинга территорий замглавы Подольска сопровождали представители подрядных организаций, управляющей компании и профильные специалисты. Все выявленные замечания взяли в работу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Ремонтные работы
25 ноября 2024, 12:27
Тендер на реконструкцию котельной № 1 объявили в Лотошине
Медиаархив Подмосковья
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Котельную № 1 капитально отремонтируют в Лотошине. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, проведет реконструкцию и установит новое оборудование в котельной на улице Микрорайон.

Работы проведут по госпрограме за счет регионального и муниципального бюджетов.

Реконструкцию планируют завершить в 2026 году.

За шесть лет в Подмосковье полностью обновят тепловую систему , рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Программа модернизации включает 806 мероприятий на сумму 103 миллиарда рублей.

ЖКХ Ремонтные работы Лотошино

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