Поезда и автобусы «Аэроэкспресс» будут курсировать по стандартному расписанию в праздники

В новогоднюю ночь поезда предприятия будут курсировать до аэропортов Шереметьево и Домодедово каждые полчаса, во Внуково - каждый час.

«Экспресс-автобусы также будут курсировать по стандартному графику: от станции метро „Ховрино“ до терминалов В и С аэропорта Шереметьево - каждые 10 минут, от станции метро „Домодедовская“ до аэропорта Домодедово - каждые 15 минут», - уточнили в министерстве.

С расписание можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении компании. Сейчас в терминалах «Аэроэкспресс» на Белорусском и Павелецком вокзалах работает «Новогодняя почта». Пассажиры могут отправить через нее поздравления друзьям и родственникам.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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