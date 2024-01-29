Поезда ЦППК приняли свыше 500 миллионов пассажиров в 2023 году

Ярославское направление по-прежнему остается самым популярным среди пассажиров ЦППК. В прошлом году общее число поездок достигло 106 миллионов.

Затем следуют Казанское направление с 86,3 миллиона поездок, а также Горьковское и Курское направления - по 62 миллиона поездок на каждом. Наибольшая активность пассажиров отмечалась в сентябре и октябре - по 50 миллионов поездок в каждом месяце.

ЦППК - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. В 2023 году компания начала работу на двух новых линиях МЦД: 17 августа был открыт третий диаметр, а 9 сентября - четвертый.

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