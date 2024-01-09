Поезда ЦППК перевезли свыше 9 миллионов пассажиров в новогодние праздники
Более девяти миллионов человек воспользовались услугами ЦППК в новогодние каникулы. Самым популярным направлением стало Ярославское, а чаще всего пассажиры ездили 30 декабря и 5 января.
В компании уточнили, что с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года по Ярославскому направлению проехали более 1,7 миллиона пассажиров. В тройку лидеров также вошли Казанское и Горьковское направления.
В Рождество 7 января поезда транспортной компании перевезли 791 тысячу пассажиров.
Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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