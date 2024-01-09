09 января 2024, 17:56

Поезда ЦППК перевезли свыше 9 миллионов пассажиров в новогодние праздники

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Более девяти миллионов человек воспользовались услугами ЦППК в новогодние каникулы. Самым популярным направлением стало Ярославское, а чаще всего пассажиры ездили 30 декабря и 5 января.

В компании уточнили, что с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года по Ярославскому направлению проехали более 1,7 миллиона пассажиров. В тройку лидеров также вошли Казанское и Горьковское направления.

В Рождество 7 января поезда транспортной компании перевезли 791 тысячу пассажиров.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Дороги Поезда
09 января 2024, 18:52
Пассажиры в новогодние праздники воспользовались подмосковным транспортом около 20 млн раз
Unsplash
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Гости и жители Московской области совершили около 20 миллионов поездок на общественном транспорте в новогодние праздники. Почти 11 миллионов поездок зафиксировали в подмосковных автобусах, из них более 6,4 миллиона поездок — на транспорте «Мострансавто».

В региональном Минтрансе уточнили, что наиболее интенсивный пассажиропоток был 30 декабря - в этот день пассажиры совершили более 2,7 миллиона поездок.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами жителя Московской области и москвича - 4,5 миллиона транзакций. Также оплата проезда фиксировалась с помощью банковских и транспортных карт.

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Автобусы
09 января 2024, 18:17
Иммерсивное шоу с песнями группы «Король и Шут» прошло в Серпухове
Мария Панина
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Иммерсивный спектакль «Молния для дурака» по мотивам песен группы «Король и Шут» прошел в Серпухове. Шоу для зрителей подготовили участники детской театральной студии «Маска».

Сюжет шоу построен вокруг приключений героя - Дурака, который пытался поймать молнию, встречаясь с разными персонажами песен. Представление началось еще в холле, который для этого превратили в таверну. После этого сами персонажи проводили зрителей в зал, где они смогли насладиться зрелищем на расстоянии вытянутой руки.

«Мы специализируемся на сказках, поэтому выбрали „Короля и Шута“. По поводу декораций возникла сложность - когда зритель на сцене, обычно мы закрываем занавес и меняем их. В этом случае сделали сразу три локации и переводили действие и внимание зрителя из одной в другую. Костюмы тоже сделали сами», - прокомментировал режиссер.

Юные актеры исполнили известные песни из репертуара группы, адаптированные под сюжет. Зрители же стали полноправными участниками действия и даже смогли попробовать себя в роли марионеток в финальной сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Серпухов Концерты
09 января 2024, 18:03
Микроскопы для сложных операций поступили в больницы Ногинска и Видного
Минздрав МО
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Больницы Ногинска и Видного получили два новых операционных микроскопа, с помощью которых проводятся сложные нейрохирургические операции. Аппараты уже введены в работу и используются врачами.

«Новое оборудование позволяет врачам во время операции получать изображение высокой четкости, что в свою очередь влияет на эффективность проводимого лечения. На закупку аппаратов направили более 34 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Инфракрасный модуль выдает хирургу информацию о проходимости сосудов мозга. Изображение передается на монитор.

«Новый микроскоп имеет уникальные возможности. Это более высокая эффективность, радикальность и безопасность операций при очень сложной сосудистой патологии головного и спинного мозга», - рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Микроскоп используется при операциях после инсульта, опухолях головного мозга, а также при патологиях позвоночного столба. Прибор позволяет контролировать оперативное вмешательство в мельчайших подробностях. Изображение транслируется на монитор, где его видит вся бригада врачей.

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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Здравоохранение Больницы Врачи Видное
09 января 2024, 17:51
Отопление восстановили почти в 130 домах в Климовске
РИА «Новости»
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Большую часть домов в микрорайоне Климовск в городском округе Подольск подключили к отоплению. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

После коммунальной аварии в Климовске без тепла остались 173 дома.

«Уже порядка 125-130 [домов], квартиры которых уже отапливаются. Соответственно, остаются порядка 40», - уточнил Воробьев.

По словам губернатора, восстановление пока не завершили на самом сложном и отдаленном отрезке. Инженерные службы решают вопрос, обогревают этот участок и ведут сварочные работы.

«Мы до завтрашнего утра запустим все отопление», - пообещал глава Московской области.

Воробьев отмечал, что пострадавших от последствий коммунальной аварии жителей Климовска освободят от платы за отопление в январе. Губернатор Подмосковья также принял решение бесплатно направить в оздоровительный лагерь «Литвиново» детей из оставшихся без тепла домов.

В лагерь уже прибыла первая группа из 110 человек. В нее вошли 95 детей и 15 родителей. Пока размещение организовали на неделю.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии

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