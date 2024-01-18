Поэтессу из Богородского округа Наталью Утенкову отметили на литературной премии

Встреча с жильцами ветхого фонда в микрорайоне Лопатинский прошла в администрации Воскресенска. Всего в округе планируют расселить еще 35 аварийных домов.

Участниками встречи стали горожане, чьи дома признали аварийными с января 2017 года.

«Мы с каждым индивидуально проработаем от и до. Если будут какие-то вопросы, я к этому подключен полностью, потому что аварийное жилье - это огромная проблема. Спасибо огромное губернатору Подмосковья и президенту, что решают эти вопросы», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Жителям дома № 2 на улице Андреса и дома № 1/12 на улице Маркина рассказали о субсидиях. Это новая форма работы с переселенцами из аварийного фонда, разработанная правительством Московской области. Благодаря ей людям не нужно ждать строительства новых домов для переселенце, а можно приобрести жилье самостоятельно в короткие сроки.

«Чем выгодна эта субсидия? - Стоимостью. У нас сейчас площадь расселяемого стоит 108,488 за квадратный метр, по субсидии это стоит 130,185», - пояснила начальник управления жилищной политики администрации городского округа Воскресенск Юлия Ворфоломеева.

После 2017 года 35 домов в Воскресенске признали аварийными. Это порядка 10 тысяч квадратных метров. Среди жильцов есть те, чье жилье находятся в муниципальной собственности, и те, кто приватизировал квартиры. В зависимости от этого существуют разные формы расселения аварийного фонда.

«Первое: муниципалитет приобретает жилье и переселяет туда жителей. Второе: это оценка собственности, которая имеется, и компенсационная выплата. Третье: жилищное строительство. Эту проблему мы решим, и в 2024 году зайдем на площадки <…> с помощью министерства строительного комплекса и министерства жилищной политики», - отметил заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин.

Есть и четвертая форма работы с переселенцами из аварийного фонда. Это жилищный сертификат в виде субсидии. Он доступен только владельцам приватизированных квартир, которые на дату признания жилого дома аварийным не имели в собственности другого жилья.

Жилье можно будет приобрести в любом округе Подмосковья. Минимальная выплата по сертификату составит 4,2 миллиона рублей. Для покупки новой квартиры можно будет добавить собственные средства.

«Механизм выгоден тем, у кого площадь жилья менее 33 квадратных метров. Это комнаты, общежития», - рассказал консультант отдела сопровождения программ ликвидации аварийного жилья Министерства жилищного строительства Московской области Иван Наумов.

По информации Министерства строительства Московской области и администрации городского округа Воскресенск работа будет проводится с каждым собственником адресно. Проверка документов и защита от недобросовестных продавцов также входят в основные задачи ведомств.

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