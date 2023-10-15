Поэтесса Саша Ирбе провела творческий вечер для гостей Пушкинской центральной библиотеки

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Автор шести поэтических книг провела встречу с пушкинскими любителями поэзии по приглашению руководства Центральной библиотеки. Саша Ирбе поделилась, что, как и большинство поэтов, в первую очередь она пишет для себя.

«Поэзия - это своеобразное видение мира, когда ты не можешь понять его напрямую и приходишь к необходимости художественного осмысления. Мне хочется нести в мир доброту, хотя жизнь показывает, что, если человек не работает над собой, бесполезно пытаться что-то привнести ему извне», - рассказала Саша Ирбе.

Она подчеркнула, что тематика ее стихов постоянно меняется. Так, в какой-то период она писала любовную лирику, потом размышляла над известными литературными сюжетами, а затем стала преобладать философия жизни. Саша Ирбе добавила, что ее последний сборник «Под искрами дней» посвящен ярким цветовым пятнам, которые появляются над хмурыми днями.

Поэтессу тепло встретили в библиотеке и с большим интересом прослушали не только стихи из трех ее книг, но и рассказы о встречах с легендарным поэтом Евгением Евтушенко и другими известными людьми из мира литературы.

В заключение Саша Ирбе пожелала жителям Пушкино не забывать о человечности и быть внимательными ко всем окружающим, а не только к родным и близким. Именно такой секрет помогает не озлобиться на весь мир.

«Оставаться добрыми очень важно, нужно и необходимо. Я об этом написала: „Дай, Боже, сил, чтоб мирно в мире жить с самой собой, и с миром, и с друзьями, чтоб только тем на свете дорожить, что доброту творит и чудо с нами“», - подытожила Саша Ирбе.

После завершения встречи дизайнер из Пушкино подарил поэтессе брошь, которую изготовил собственноручно. Саша Ирбе тут же прикрепила ее на платье