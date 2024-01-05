Поэтапный запуск тепла начали в квартиры Подольска
В Подольске запустили котел на котельной «КСПЗ». Подачу тепла начали в ЦТП, в квартиры его пустят поэтапно, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.
«Параллельно продолжаем оказывать всю необходимую помощь жителям, оставшимся без отопления», - подчеркнул он.
Артамонов пояснил, что в ближайшее время начнут выдавать обогреватели и пледы тем, кто нуждается в этом в первую очередь. Заявку на получение вещей он рекомендовал оставлять управляющей компании. Для этого необходимо позвонить по номеру 8-965-112-20-77.
По нему же сотрудники УК будут принимать обращения по вопросу обследования батарей в квартирах.
«На данный момент уже начала работу полевая кухня на Октябрьской площади. Всех жителей ждут, чтобы накормить горячей кашей и напоить чаем», - обратил внимание глава Подольска.
В ликвидации последствий отключения подачи тепла задействовали все экстренные службы. Не прекращал работу и оперштаб. Артамонов подчеркнул, что будет держать жителей в курсе всех изменений.
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