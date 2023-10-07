Поэт из Раменского стал лауреатом литературной премии имени Сергея Есенина

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В Москве 5 октября состоялось награждение дипломантов и лауреатов Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами - 2023». Одним из лауреатов стал член Союза писателей России и поэт Анатолий Вершинский из Раменского. Он получил статуэтку с ликом поэта, диплом и 100 тысяч рублей, сообщили в национальном фонде развития культуры, туризма и ремесел «Осиянная Русь».

Для участия в премии подали более 1,2 тысячи заявок со всего мира. Из них лауреатами и дипломантами стали всего 25 человек, в число которых попал и Вершинский.

«Многолетний опыт, солидный поэтический стаж и мастерство владения формой и словом, а также многочисленные поэтические книги, сборники переводов, исторических очерков и статей, множество наград международных и всероссийских конкурсов - все говорит о том, что „Большая премия“ - по праву заслуженная награда за большой и трудный поэтический путь», - заявили организаторы.

«Международная премия имени Есенина „О Русь, взмахни крылами“ - серьезная, престижная награда, и участие в конкурсе на ее присуждение - строгая проверка значимости твоей работы. Номинирование на эту премию - уже знак того, что эта работа проделана не зря», - заявил Вершинский.

Церемония награждения сопровождалась концертом. На нем выступили участники номинации «Песенное слово » Жанна Вавилова и Владимир Иванов из коллектива Олега Колесникова «Струны души » из Наро-Фоминска. Они исполнили несколько композиций из программы «Сыпь тальянка!», созданную на основе творчества Есенина. За нее коллектив получил третье место в номинации.

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