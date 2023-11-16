Подземный пешеходный переход построят на Южном проспекте в Раменском

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, переход строят в рамках возведения путепровода в районе платформы Быково. Движение по нему запустят в сентябре 2024 года.

«Сейчас со стороны Южного проспекта завершено устройство стартового котлована, где будет размещена домкратная станция. Со стороны улицы Интернациональной, где ведется устройство приемного котлована для выхода на поверхность тоннелепроходческого комплекса, строители продолжают выемку грунта», - отметили в министерстве.

Переход будет доступен инвалидам и пожилым жителям, там обустроят пешеходную зону, установят шумозащитные экраны и систему освещения.

Кроме того, в рамках проекта строительства путепровода обустроят транспортную развязку, съезды и заезды со стороны Южного проспекта в поселок Удельная и с улицы Леволинейной в поселок Быково. Объект позволит разгрузить улично-дорожную сеть Раменского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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