Подземный паркинг на 306 мест достроили в ЖК «Рациональ» в Реутове

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Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию паркинга в жилом комплексе «Рациональ» в Реутове.

«Поздравляю владельцев машиномест в подземном паркинге с этим долгожданным событием. Задача была сложной, но благодаря поддержке правительства Московской области, понимаю жителей и усердной работе подрядной организации удалось достроить паркинг на 306 мест и с 204 кладовыми помещениями», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Он добавил, что застройщик начнет передачу парковочных мест владельцам с 7 ноября.

«Ждали подземную парковку очень долго. В нашем доме живет большое количество автовладельцев, конечно же, транспортная обстановка во дворе напряженная. Совсем скоро мы увидим свободный от машин двор», - поделилась одна их жительниц жилого комплекса «Рациональ».

Она также поблагодарила администрацию Реутова за сопровождение строительства, инспекции и регулярные встречи с владельцами машино-мест.

Автостоянка спроектирована так, чтобы жители каждого корпуса могли оставить автомобили вблизи своего подъезда. Паркинг оснащен контролем доступа, системами видеонаблюдения, пожаротушения, обогрева, громкоговорителями и вентиляцией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию паркинга в жилом комплексе «Рациональ» в Реутове.

«Поздравляю владельцев машиномест в подземном паркинге с этим долгожданным событием. Задача была сложной, но благодаря поддержке правительства Московской области, понимаю жителей и усердной работе подрядной организации удалось достроить паркинг на 306 мест и с 204 кладовыми помещениями», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Он добавил, что застройщик начнет передачу парковочных мест владельцам с 7 ноября.

«Ждали подземную парковку очень долго. В нашем доме живет большое количество автовладельцев, конечно же, транспортная обстановка во дворе напряженная. Совсем скоро мы увидим свободный от машин двор», - поделилась одна их жительниц жилого комплекса «Рациональ».

Она также поблагодарила администрацию Реутова за сопровождение строительства, инспекции и регулярные встречи с владельцами машино-мест.

Автостоянка спроектирована так, чтобы жители каждого корпуса могли оставить автомобили вблизи своего подъезда. Паркинг оснащен контролем доступа, системами видеонаблюдения, пожаротушения, обогрева, громкоговорителями и вентиляцией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».