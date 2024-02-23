Подвиги российских солдат вспомнили в Химках стихами и песнями на патриотическом концерте

Депутат городского округа Химки Алексей Федоров приветствовал участников и гостей концерта, выразив особую благодарность ветеранам и военнослужащим. В своем обращении он подчеркнул значимость памяти о военной истории страны и выразил поддержку химчанам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Особое внимание уделили недавно открытому на базе «Дома культуры» центру патриотического воспитания. Алексей Федоров отметил активную роль общественников, депутатов и жителей города в развитии этого направления.

Владислав Мирзонов, муниципальный депутат, в свою очередь подчеркнул значимость патриотического воспитания молодежи и рассказал о различных формах работы с подрастающим поколением в Химках. Благодаря экскурсиям, концертам, встречам с ветеранами и участниками спецоперации, дети получают возможность узнать больше о своей Родине и ее героях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с семьями участников спецоперации. Близкие бойцов поблагодарили главу Подмосковья за поддержку.

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