Подтопление жилого дома ликвидировали на Окружной улице в Лобне

Для решения проблемы подключили все доступные ресурсы. По словам Анны Кротовой, в операции по откачке воды участвовали сотрудники администрации, управляющей компании «УК Парус», «Чайка» и Лобненской теплосети. Благодаря использованию четырех насосов, помпы и двух илососов, подтопление успешно ликвидировали.

В рамках мероприятий по устранению последствий непогоды также провели технический осмотр лифтового оборудования в третьем и четвертом корпусе дома. Грузовой лифт в третьем корпусе и пассажирский лифт в четвертом оперативно восстановили и запустили в работу. В первом и втором корпусах оборудование функционирует в штатном режиме.

Анна Кротова подчеркнула, что проверка содержания домов в Лобне продолжится чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность и комфорт проживания людей.

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