Подтопление в подвале дома № 66 на улице Быковского в Воскресенске устранят к 5 февраля

Как рассказали в ведомстве, организация «Газпром теплоэнерго МО» уже ликвидировала аварию. Сейчас управляющая компания «УО Наш дом - Воскресенск» осушает помещение, работы планируют завершить до 5 февраля.

Жители могут обратиться в ГУСТ по номеру телефона 8 (498) 602-83-49, а также лично в территориальные отделы. Их адреса доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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