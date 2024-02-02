02 февраля 2024, 16:45

Подтопление в подвале дома № 66 на улице Быковского в Воскресенске устранят к 5 февраля

ГУСТ МО
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Жители дома № 66 по улице Быковского в Воскресенске обратились в подмосковный ГУСТ из-за подтопления подвала. Они попросили инспекторов помочь в устранении последствий аварии.

Как рассказали в ведомстве, организация «Газпром теплоэнерго МО» уже ликвидировала аварию. Сейчас управляющая компания «УО Наш дом - Воскресенск» осушает помещение, работы планируют завершить до 5 февраля.

Жители могут обратиться в ГУСТ по номеру телефона 8 (498) 602-83-49, а также лично в территориальные отделы. Их адреса доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ Воскресенск
02 февраля 2024, 16:56
Свыше 300 незаконных перевозок строительного мусора выявили в Подмосковье в январе
ГУСТ МО
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Дорожные камеры выявили 365 перевозчиков строительного мусора, работающих без специального разрешения. Их оштрафовали в общей сумме на 24,5 миллиона рублей.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, камеры могут зафиксировать нарушителей на дорогах в любое время суток, потому обойти цифровую проверку невозможно.

«В январе в объективы камер попались 365 перевозчиков без специального талона на транспортировку строительного мусора. Всем отправились штрафы и административные постановления, сформированные в упрощенном формате. Пополнить бюджет им придется на 24 миллиона 557 тысяч рублей», - сказала она.

В январе по одному нарушителю выявили в Ступине и Жуковском, двух - в Раменском, четырех - в Богородском. Еще 14 постановлений выписали в Серпухове - там перевозчики выплатят более одного миллиона рублей штрафов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Экология Мусор
02 февраля 2024, 16:53
Подмосковные инспекторы ГУСТ отработали более 5 тысяч обращений по уборке за январь
ГУСТ МО
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Специалисты Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области напомнили, что придомовая территория должна быть чистой и ухоженной. Если коммунальные службы не справляются с обязанностями, необходимо обратиться в ГУСТ.

В минувшем январе сотрудники ГУСТ МО обработали 3,9 тысячи письменных обращений и свыше 1,2 тысячи вызовов, поступивших на горячую линию. Большинство вопросов касалось уборки снега и наледи. Специалисты оперативно предоставляли информацию по проблемам.

В ведомстве напомнили, что горячая линия ведет прием с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу - с 9:00 до 16:45. Любой житель московской области сообщить о проблееме по номеру телефона: 8 (498) 602-83-49. Кроме того, можно направить обращение на электронную почту: gust@mosreg.ru. Все подробности размещены на сайте ГУСТ МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
02 февраля 2024, 16:53
Депутат Михаил Мурзаков обсудил программу инициативного бюджетирования с жителями Мытищ
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Встреча депутата Московской областной Думы Михаила Мурзакова с жителями прошла в Мытищах. На ней обсудили проекты, реализованные в Центре культуры «Подмосковье» в рамках инициативного бюджетирования.

Директор Центра культуры «Подмосковье» Наталья Рамирес Крибейро поблагодарила депутата за приобретение звукового оборудования. Она отметила, что помимо концертов и праздников, его используют и на выездных мероприятиях.

Михаил Мурзаков назвал уникальными все подразделения учреждения, в том числе и Центр культуры и досуга «Марфино».

«Здесь трудятся по-настоящему творческие люди, умеющие создавать праздник. После выступлений звукорежиссеров я лишний раз убедился в том, что оказался прав, поддержав этот прошлогодний проект в рамках инициативного бюджетирования. Это позволило поднять уровень работы двух культурных учреждений округа на более серьезный технический уровень», - отметил депутат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Депутаты
02 февраля 2024, 16:48
Наружное освещение и дорожные знаки обновили в Кашире
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Дорожные службы отремонтировали линию наружного освещения на Каширском проспекте, восстановили работу светофорного объекта вблизи деревни Полудьяково, а также заменили поврежденные дорожные знаки вблизи деревни Коростылево и в микрорайоне Ожерелье. Работы провели представители «Мосавтодора».

В региональном Минтрансе уточнили, что дефекты и неисправности подобного рода представляют опасность для участников дорожного движения. Они могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций и ДТП.

Обследования региональной дорожной сети проводятся на регулярной основе. Во время инспекций особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, а также инфраструктуре, включая светофоры, дорожные знаки и ограждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Кашира

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