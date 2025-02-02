Подтопление пешеходной дорожки на улице Комсомольской устранят в Дмитрове

Работники Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» вместе с сотрудниками Единой дежурно-диспетчерской и аварийно-спасательной службы Дмитровского муниципального округа провели работы по устранению подтопления пешеходной дорожки, ведущей от дома № 15а по улице 2-й Комсомольской к Инженерной улице.

Специалисты откачали воду в колодец ливневой канализации, прочистили приемные колодцы и канализационные трубы, восстановив работу водоотвода. Помимо этого, рабочие очистили водоотводные лотки от мусора и ила, привели в порядок русла сточных вод, спилили вдоль них аварийные деревья и выполнили планировку грунта.

Сейчас специалисты продолжают трудиться на объекте. Они выполнят дополнительные работы для максимальной откачки воды и окончательного решения проблемы.